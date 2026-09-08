Murió Jorge “El Hacha” Bermúdez, histórico jugador del Deportes Quindío

Jorge "El Hacha" Bermúdez es uno de los máximos ídolos en la historia del Deportes Quindío. Foto: Deportes Quindío

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El fútbol colombiano está de luto por la muerte de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico capitán del Deportes Quindío, quien falleció este lunes en Armenia, a los 78 años. ‘El Hacha’, uno de los grandes referentes del fútbol del Eje Cafetero, también fue el padre del recordado Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez.

La muerte de Bermúdez se produjo después de las complicaciones de salud que sufrió tras una caída. Permaneció varias semanas hospitalizado luego de golpearse fuertemente la cabeza, situación que le provocó un derrame craneal. Fue llevado a un centro médico el pasado 2 de septiembre, cuando comenzó un delicado proceso que terminó con su fallecimiento.

Nacido en Zarzal, en el norte del Valle del Cauca, Bermúdez construyó prácticamente toda su leyenda con el Deportes Quindío. Entre 1967 y 1984 disputó 608 partidos con la camiseta del conjunto cuyabro, registro que lo convirtió en el futbolista con más participaciones en la historia de la institución.

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Su apodo, ‘El Hacha’, resumía perfectamente la manera en que entendía el fútbol. Era un defensor de marca fuerte y carácter recio, características que en ocasiones le provocaron sanciones. En 1971, por ejemplo, contó que estuvo cerca de recibir una suspensión de dos meses después de fracturar al paraguayo Apolinar Paniagua, entonces delantero de Millonarios.

Las tarjetas amarillas fueron una constante durante su carrera y formaron parte de la reputación que construyó dentro de las canchas. Bermúdez nunca escondió su estilo aguerrido, el mismo que también dejó recuerdos entre los aficionados de Santa Fe y Deportivo Pereira, las otras dos instituciones colombianas que defendió durante su trayectoria profesional.

Después de colgar los guayos, ‘El Hacha’ permaneció vinculado al fútbol quindiano y siguió de cerca los pasos de su hijo. Jorge Bermúdez, además, encabezó junto a él el proyecto de Quindianos CD, iniciativa orientada a formar talentos de la región y ofrecerles oportunidades dentro del fútbol, manteniendo viva la relación de la familia con el balompié.

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La historia de Jorge Enrique también quedó ligada a la de su hijo Jorge Hernán Bermúdez, conocido como ‘El Patrón’. El defensor heredó buena parte del carácter de su padre y comenzó su carrera profesional en el Deportes Quindío. Posteriormente brilló en América de Cali y Boca Juniors, clubes donde construyó una condición de ídolo gracias a sus títulos y liderazgo.

‘El Patrón’ también llevó el apellido Bermúdez a la Selección Colombia. Disputó tres ediciones de la Copa América, en 1995, 1997 y 1999, y participó en el Mundial de Francia 1998. En total, defendió la camiseta de Colombia en 56 partidos y marcó tres goles durante su carrera internacional.

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