Atlético Nacional se quedó sin técnico: Diego Arias despedido tras perder la final

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, durante el compromiso con Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino. La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo”, reportó en X el equipo antioqueño.

El club paisa también agradeció la forma de Arias de liderar. “Siempre desde el respeto y la cercanía”. Adicionalmente, el Verdolaga le auguró mucho éxito al ‘Profe Diego’ en los desafíos que vienen en su camino. Además, confirmó que la escuadra medellinense avanza en la definición del nuevo cuerpo técnico.

Todo esto con miras al proyecto deportivo para el segundo semestre de 2026 que arranca con mucha presión para que sea quien sea el nuevo entrenador verde. Sin competencia internacional desde marzo y con una final perdida a la espalda, hinchas y dirigentes le apuntan a ganar todo lo que le queda en el año.

Le puede interesar: Canadá, anfitrión del Mundial 2026, no pudo con Bosnia y repartió puntos en Toronto

Números de Diego Arias en Atlético Nacional

El risaraldense de 40 años asumió el cargo de estratega encargado de Nacional el 16 de septiembre de 2025. Sin embargo, su buen rendimiento desde lo estadístico en el remate del campeonato y el título de Copa Betplay frente a Deportivo Independiente Medellín, lo hicieron sostenerse en el puesto.

Sin embargo, rápidamente fue cuestionado por la hinchada Verdolaga al quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en fase preliminar frente a Millonarios. Ese 3-1 en el estadio Atanasio Girardot lo condenó ante los aficionados.

Aun así, Arias mostró un equipo muy sólido durante casi todo el torneo doméstico, en el cual terminó primero con 40 puntos. Y aunque cabalgó las fases finales, sucumbió en la final ante Junior, perdiendo la estrella de local.

Le podemos recomendar: Canadá le negó la visa al referente de la selección de Ghana y no jugará en el debut

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador