Liga BetPlay 2026: Dimayor confirmó el calendario completo y la programación de la fecha 1

Así quedó la programación completa de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

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A pesar de estar en medio del furor mundialista y con la selección de Colombia en un gran momento, el fútbol colombiano empieza a calentar los motores para el comienzo del torneo en el segundo semestre.

La Dimayor oficializó el calendario completo de todo el semestre en la Liga BetPlay, que pondrá en marcha la competencia entre el 24 y el 26 de julio. El campeonato arrancará con diez compromisos distribuidos a lo largo de tres días.

Uno de los principales focos estará sobre los dos equipos que disputaron la final del primer semestre. El campeón, Junior de Barranquilla, comenzará la defensa de su título lejos de casa, enfrentando a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. El conjunto barranquillero iniciará así una nueva campaña con el objetivo de mantenerse en la cima del fútbol colombiano.

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Atlético Nacional, subcampeón, también debutará como visitante. El equipo antioqueño visitará a Boyacá Chicó en Tunja, una plaza tradicionalmente exigente para los clubes que llegan desde otras regiones del país. Los verdolagas buscarán arrancar con una victoria y dejar atrás el desenlace del campeonato anterior.

Millonarios y América también tendrán retos importantes

La primera fecha incluirá además uno de los encuentros más llamativos del fin de semana: Millonarios recibirá en Bogotá a Atlético Bucaramanga. El conjunto embajador intentará comenzar el semestre con un triunfo frente a su público, mientras que los santandereanos buscarán sorprender en El Campín.

América de Cali también iniciará su recorrido como visitante. El cuadro escarlata se medirá a Internacional de Bogotá en la capital del país. Entre tanto, Independiente Santa Fe tendrá una salida complicada frente a Águilas Doradas.

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Por su parte, Deportivo Cali afrontará el estreno del torneo en casa cuando reciba a Jaguares. El equipo vallecaucano buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos del semestre.

Programación oficial de la fecha 1 de la Liga II-2026

Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira – 6:10 p.m. – Bello Horizonte

Deportivo Cali vs. Jaguares – 8:15 p.m. – Estadio Deportivo Cali

Sábado 25 de julio

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – 2:00 p.m. – La Independencia

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto – 4:05 p.m. – Metropolitano de Itagüí

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – 6:10 p.m. – Nemesio Camacho El Campín

Deportes Tolima vs. Junior – 8:15 p.m. – Manuel Murillo Toro

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs. América de Cali – 2:00 p.m. – Nemesio Camacho El Campín

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe – 4:05 p.m. – Cincuentenario

Alianza Valledupar vs. Fortaleza – 6:10 p.m. – Armando Maestre Pavajeau

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo – 8:15 p.m. – Palogrande

Así se jugarán todas las fechas de la Liga BetPlay II

Calendario completo con horarios de la Liga BetPlay II

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