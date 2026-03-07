Atlético Nacional remontó y venció 2-1 a Águilas Doradas en Liga BetPlay: así está la tabla

El conjunto verdolaga logró revertir el marcador en el segundo tiempo y ahora se ubica en la parte alta del campeonato. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional dejó atrás el golpe de la eliminación de Sudamericana y volvió a celebrar en la Liga BetPlay. El equipo verdolaga se impuso 2-1 contra Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario, en un partido en el que empezó perdiendo, pero reaccionó a tiempo gracias a los goles de Dairon Asprilla y Juan Manuel Rengifo.

El triunfo llegó apenas tres días después de la dura caída frente a Millonarios en la Copa Sudamericana, un resultado que había dejado golpeado al conjunto dirigido por Diego Arias. Sin embargo, el equipo mostró capacidad de reacción y logró remontar un encuentro complicado para sumar tres puntos importantes en la Liga BetPlay 2026-I.

Un inicio discreto y un susto en la cancha

Aunque necesitaba un buen resultado para levantar el ánimo, Atlético Nacional no arrancó el partido con una postura ofensiva clara. Las primeras aproximaciones fueron intentos lejanos que no encontraron portería: un remate de Cristian Arango y otro de Alfredo Morelos, ambos desviados.

El partido tuvo un momento de tensión muy temprano. Al minuto 7, Cristian Arango chocó fuertemente con Diego Hernández en la mitad de la cancha. El delantero de Nacional se llevó la peor parte y quedó inconsciente por algunos segundos. Tras recuperar el conocimiento, fue retirado del campo y Dairon Asprilla ingresó en su lugar, un cambio que terminaría siendo determinante en el desarrollo del encuentro.

Minutos después llegó otra acción polémica. En el 12’, los jugadores de Nacional reclamaron penal por una posible mano de Diego Hernández tras una jugada generada por un error en salida entre el defensor e Iván Arboleda. El árbitro Wilmar Roldán dejó seguir el juego y, pese a la revisión del VAR, mantuvo su decisión inicial.

Con el paso de los minutos, Nacional generó algunas aproximaciones, incluida una opción clara de Asprilla que fue contenida por Iván Arboleda, mientras que Águilas Doradas se mantuvo ordenado y apostó por el contraataque.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Águilas Doradas encontró la ventaja en el último suspiro. En el 45+7’, Jorge Rivaldo aprovechó un error de César Haydar y quedó mano a mano frente a David Ospina. El delantero definió con un remate englobado que dejó sin opciones al arquero y puso el 1-0 antes del descanso.

La reacción de Nacional en el segundo tiempo

El complemento comenzó con llegadas para ambos equipos. Nacional avisó con un tiro libre de Nicolás Rodríguez que pasó cerca, mientras que los locales respondieron con un disparo de Brayan Urueña que se fue por encima del arco.

La igualdad llegó en el minuto 53. Dairon Asprilla, quien había ingresado por Arango, recibió un centro desde la izquierda y definió con potencia para marcar el 1-1. El VAR revisó la jugada por un posible fuera de lugar de Andrés Sarmiento en la acción previa, pero finalmente el gol fue validado.

Águilas estuvo cerca de recuperar la ventaja en el 67’, cuando Jorge Obregón envió el balón al fondo de la red. Sin embargo, el asistente levantó la bandera por fuera de lugar y el VAR confirmó la decisión.

La remontada de Nacional se concretó en el minuto 74. Alfredo Morelos realizó una gran jugada individual dentro del área, superó a varios rivales y asistió a Juan Manuel Rengifo, quien empujó el balón con la pierna izquierda para sellar el 1-2 definitivo.

El resultado permitió que Atlético Nacional ascendiera al tercer lugar de la Liga BetPlay 2026-I con 18 puntos, quedando a solo uno del líder Once Caldas. Por su parte, Águilas Doradas permanece fuera del grupo de los ocho, ubicado en la casilla 11 del campeonato.

Así está la tabla de la Liga BetPlay 2026-1

