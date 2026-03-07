Así quedó la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup 2026 tras el partido de Colombia

Linda Caicedo en el entrenamiento previo al partido contra Canadá en la primera fecha de la SheBelieves Cup 2026. Foto: FCF

La selección femenina de Colombia finalizó su participación en la SheBelieves Cup 2026 ocupando el tercer lugar de la tabla. El certamen amistoso, que desde 2016 se ha convertido en una vitrina de alto nivel para los combinados nacionales, tuvo nuevamente a Estados Unidos como anfitrión y terminó con la consagración del equipo local, que logró una campaña perfecta.

Colombia, invitada por segunda edición consecutiva tras su presencia en 2025, cerró su participación con sensaciones de preocupación, especialmente por las dificultades para sostener el nivel ante rivales de mayor tradición.

Estados Unidos dominó y se quedó con el título

El equipo estadounidense volvió a imponer su jerarquía en el torneo y se coronó campeón por octava vez de la SheBelieves Cup. Las locales terminaron con puntaje perfecto de nueve unidades, producto de tres victorias en igual número de partidos.

El título se selló en la última jornada con el triunfo 1-0 frente a Colombia, en un encuentro que se definió en los minutos finales gracias a un remate de Thompson que se clavó en el ángulo.

Colombia terminó tercera en la clasificación

La selección dirigida por Ángelo Marsiglia concluyó el campeonato en el tercer puesto con tres puntos, resultado de una victoria y dos derrotas.

El balance del equipo cafetero dejó dos goles a favor y cinco en contra, para una diferencia de -3, números que estuvieron marcados principalmente por la goleada sufrida en el debut.

En su primer partido del torneo, Colombia cayó 4-1 frente a Canadá, resultado que evidenció dificultades defensivas frente a un rival con gran experiencia internacional.

Posteriormente, el combinado nacional logró recuperarse con una victoria 1-0 sobre Argentina, gracias a un gol de Linda Caicedo, triunfo que le permitió sumar sus únicos tres puntos en el campeonato.

En el cierre del torneo, Colombia mostró una mejor versión frente a Estados Unidos, especialmente en el primer tiempo, pero terminó perdiendo 1-0 tras un gol en el minuto 81.

El segundo lugar del torneo quedó en manos de Canadá, que llegó a cuatro puntos y mantuvo opciones de quedarse con el título hasta la última jornada. Sin embargo, el empate 0-0 frente a Argentina en el cierre de la competencia le impidió alcanzar al conjunto estadounidense.

Por su parte, la selección de Argentina terminó en el cuarto lugar con un punto, conseguido precisamente en ese empate ante Canadá.

Tabla final de la SheBelieves Cup 2026

El próximo reto de Colombia

Tras finalizar su participación en este torneo amistoso, la selección colombiana ahora se enfocará en la Liga de Naciones de la Conmebol, el certamen que sirve como clasificatorio al Mundial femenino de Brasil 2027.

Actualmente, el combinado nacional se ubica en la cuarta posición con siete puntos, un lugar que por ahora lo deja en zona de repechaje rumbo a la cita mundialista.

El próximo mes, Colombia afrontará una triple jornada en la que se medirá ante Venezuela, Chile y Argentina, compromisos clave para seguir consolidando el proceso del equipo de Marsiglia y mejorar su posición en la tabla.

