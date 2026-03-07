Luis Suárez no para de marcar en Portugal: nuevo gol con Sporting y llegó a 31 anotaciones

El delantero colombiano anotó de penal contra Braga y extendió su racha a seis encuentros consecutivos marcando goles. Foto: EFE - MANUEL FERNANDO ARAUJO

Luis Javier Suárez mantiene su gran momento en el fútbol portugués. El delantero colombiano volvió a marcar este sábado en el duelo entre Sporting CP y Sporting Braga, correspondiente a la jornada 25 de la Liga de Portugal, en un partido que terminó empatado 2-2 tras un dramático cierre.

El atacante samario fue protagonista al anotar desde el punto penal en el minuto 45+2, justo antes del descanso. Con esa anotación, el equipo de Lisboa se fue al entretiempo con ventaja en el marcador.

El encuentro comenzó favorable para el Sporting, que abrió la cuenta a los 22 minutos gracias a Gonçalo Inácio, quien aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza a corta distancia. Sin embargo, el Braga reaccionó y consiguió el empate a los 34 minutos, cuando Ricardo Horta definió con un potente remate a la escuadra tras una asistencia de Rodrigo Zalazar.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, el árbitro sancionó una mano dentro del área a favor del Sporting. Suárez se encargó de ejecutar el penal, engañó al portero y envió el balón al lado izquierdo para poner el 1-2 parcial antes del descanso.

Un empate que llegó en el último suspiro

Durante la segunda mitad el Sporting intentó controlar el partido, mientras el Braga buscó con insistencia la igualdad. El conjunto local manejó la posesión durante varios tramos del complemento y generó varias aproximaciones.

El desenlace llegó en el tiempo añadido. En el 90+3, el árbitro señaló un penalti tras una mano de un jugador de Sporting dentro del área. La responsabilidad recayó nuevamente en Rodrigo Zalazar, quien convirtió desde los once pasos en el 90+6 para sellar el empate definitivo 2-2.

De esta forma, el partido terminó con reparto de puntos luego de un cierre cargado de tensión.

Las impresionantes cifras de Luis Suárez

Más allá del resultado final, Luis Javier Suárez continúa consolidándose como uno de los goleadores más destacados de la temporada en Portugal.

El colombiano suma 23 goles en 24 partidos disputados en la campaña 2025/26 con el Sporting por liga, para un total de 31. Además, el tanto ante Braga le permitió alcanzar seis encuentros consecutivos marcando, una racha que solo se vio interrumpida por su ausencia en el duelo frente al Famalicao el pasado 15 de febrero debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

El delantero llegó al fútbol portugués a mediados del año pasado procedente del Almería, en una transferencia cercana a 22,95 millones de euros.

Un futuro que despierta interés en Europa

El gran rendimiento del colombiano no ha pasado desapercibido. Versiones de prensa señalan que Liverpool estaría interesado en contar con el atacante después del Mundial de 2026, torneo al que Suárez aspira llegar como titular con la selección.

