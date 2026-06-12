Canadá le negó la visa al referente de la selección de Ghana y no jugará en el debut

Thomas Partey de Ghana contra Bernardo Silva, Ruben Neves y Bruno Fernandes en el partido Ghana - Portugal en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 por el grupo H, en el estadio 947 de Doha, el 24 de noviembre. Foto: EFE - Abir Sultan

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Las autoridades de Canadá han rechazado el ingreso al país del fútbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual y no podrá estar con la selección africana en el debut de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 contra Panamá.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense”, indicó.

La FIFA también reiteró que no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visados. “Como en anteriores eventos de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe un visado y es admitido en el país”, publicó.

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AFP añadió que Partey debería poder disputar los otros dos partidos de Ghana en el Grupo L del Mundial, contra Inglaterra y Croacia. El servicio de inmigración canadiense rechazó confirmar esta noticia sobre el capitán ghanés.

“Sin embargo, podemos afirmar que la seguridad de los canadienses es nuestra prioridad mientras recibimos a los participantes de la Copa Mundial de la FIFA y a visitantes de todo el mundo”, añadió el IRCC este viernes 12 de junio.

Partey será juzgado el próximo año por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal, actual campeón de la Premier League.

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Thomas Partey y sus líos con la justicia

El volante ghanés, que se ha declarado no culpable de estos cargos, se incorporó al equipo londinense procedente del Atlético de Madrid en 2020 en un traspaso valorado en unos 45 millones de libras (61 millones de dólares).

Dejó el Arsenal en junio de 2025 para regresar a la Liga de España, con Villarreal, tras disputar 167 partidos con los ‘Gunners’. El ghanés completó 25 partidos con el submarino amarillo en la temporada 2025/26.

Finalmente, Partey ha sido internacional con Ghana en más de 50 ocasiones y forma parte de la convocatoria del equipo africano para disputar el Mundial de Norteamérica 2026, el quinto en la historia de la selección africana.

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