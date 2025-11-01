Logo El Espectador
Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de la Copa BetPlay 2025

Verdolagas y Diablos Rojos chocan este domingo en Medellín por un lugar en la final de la Copa BetPlay 2025.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
01 de noviembre de 2025 - 06:41 p. m.
Luis Ramos y Alfredo Morelos de América y Atlético Nacional, respectivamente.
Foto: América y Nacional, vía x
Atlético Nacional y América de Cali protagonizan este domingo una verdadera final anticipada en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El duelo, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia, pondrá frente a frente a dos de los clubes más grandes del país en busca del cupo a la Copa Sudamericana 2026, premio reservado para el campeón del torneo.

El equipo Verdolaga llega en su mejor momento del año. Suma nueve partidos invicto en todas las competencias y lidera tanto la Liga BetPlay como la Copa, donde eliminó en cuartos de final al Once Caldas.

América de Cali, por su parte, llega en alza bajo la conducción de David González. Los Diablos Rojos acumulan cuatro victorias consecutivas —tres en liga y una en la Copa ante Junior— y se ilusionan con conquistar el título que les abriría la puerta a los torneos internacionales de 2026.

En liga, marchan undécimos con 23 puntos, a tres del grupo de los ocho, y con un partido pendiente.

En la otra semifinal, Envigado, ya descendido, recibirá el lunes al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el Polideportivo Sur (4:00 p.m. por Win Sports), en el primer duelo del clásico regional antioqueño.

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de la Copa BetPlay 2025

Hora: domingo 2 de noviembre a las 6:30 p.m.

TV: Win Sports y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

