Dodgers vs. Azulejos: hora y dónde ver hoy el Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Los Dodgers de Los Ángeles siguen con vida en la Serie Mundial de béisbol al derrotar este viernes por 3x1 a domicilio a los Azulejos de Toronto y forzar un séptimo y definitivo partido.

La final de las Grandes Ligas, empatada 3-3 en el global, se definirá este sábado en el choque final, en Toronto.

Los Azulejos, que tenían a mano su primera corona en 32 años, no lograron rematar el viernes a los vigentes campeones, que defendieron sus tempranas carreras con otra brillante apertura del japonés Yoshinobu Yamamoto.

El final del juego tuvo grandes dosis de drama cuando Toronto colocó corredores en segunda y tercera base en la última entrada.

El puertorriqueño Kiké Hérnandez frenó la amenaza de empate con una gran acción defensiva que finiquitaba la victoria visitante.

Los 45.000 aficionados canadienses, que crearon una olla a presión en el Rogers Center, quedaron en shock tras verse tan cerca de su primer título desde los dos que encadenaron en 1992 y 1993.

La última vez que un Clásico de Otoño se resolvió en el séptimo partido fue en el triunfo de 2019 de los Nacionales de Washington sobre los Astros de Houston.

Con Shohei Ohtani de nuevo apagado, los Dodgers se aferraron a la defensa para mantener sus ilusiones de repetir título, un logro inédito desde el triplete de los Yankees (1998 al 2000).

En un juego a vida o muerte, el mánager Dave Roberts recurrió en el último inning al experimentado Tyler Glasnow, quien debía ser el abridor en caso de séptimo partido, un rol que ahora podría asumir Ohtani.

En ataque, Mookie Betts firmó un hit providencial para reivindicarse en una serie en la que había pasado desapercibido.

Por su parte, Vladimir Guerrero Jr., la estrella de Toronto, tuvo su noche más apagada pero alcanzó a conectar su hit 28 de esta postemporada, colocándose a uno del récord establecido por el cubano-mexicano Randy Arozarena (Rays) en 2020.

“Siempre me gustan nuestras posibilidades”, dijo el mánager John Schneider, intentando levantar el ánimo de los Blue Jays. “Simplemente esta noche no ha salido bien. A veces pasa en el béisbol”.

