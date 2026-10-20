Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo, en vivo: James Rodríguez en la Liga Betplay 2026-II

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Nacional quiere ser líder de la Liga Betplay 2026-II. Los dirigidos por Lucas González pretenden una victoria contra Cúcuta Deportivo que les permita desbancar a América de Cali del primer lugar en el campeonato doméstico. Sin embargo, no es una tarea sencilla, pues el conjunto Motilón también va en busca de un triunfo que le permita entrar al grupo de los ocho. Antes del comienzo del partido, el cuadro rojinegro ocupa la casilla 11 con 18 puntos.
Entre los convocados de Atlético Nacional destaca James Rodríguez, quien volverá a su ciudad de origen más de dos décadas después de salir de allí rumbo a Ibagué, Tolima, donde se formó como futbolista. Sin duda es un partido especial para el cucuteño de 35 años que sigue en búsqueda de su primer gol con la casaca verde. Eso sí, el Club Verdolaga no podrá contar con Ian Poveda, uno de sus jugadores más sobresalientes este semestre, por una lesión.
Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo: minuto a minuto
XI inicial de Cúcuta Deportivo
James Rodríguez titular con Nacional
¿A qué hora juega Nacional?
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Lugar: Estadio General Santander
- Hora: 6:30 p . m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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