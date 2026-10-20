Liga BetPlay Dimayor 2026-II | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional | James Rodríguez debutó en el cuadro verdolaga. Foto: Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo, en vivo: James Rodríguez en la Liga Betplay 2026-II Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Nacional quiere ser líder de la Liga Betplay 2026-II. Los dirigidos por Lucas González pretenden una victoria contra Cúcuta Deportivo que les permita desbancar a América de Cali del primer lugar en el campeonato doméstico. Sin embargo, no es una tarea sencilla, pues el conjunto Motilón también va en busca de un triunfo que le permita entrar al grupo de los ocho. Antes del comienzo del partido, el cuadro rojinegro ocupa la casilla 11 con 18 puntos.

Entre los convocados de Atlético Nacional destaca James Rodríguez, quien volverá a su ciudad de origen más de dos décadas después de salir de allí rumbo a Ibagué, Tolima, donde se formó como futbolista. Sin duda es un partido especial para el cucuteño de 35 años que sigue en búsqueda de su primer gol con la casaca verde. Eso sí, el Club Verdolaga no podrá contar con Ian Poveda, uno de sus jugadores más sobresalientes este semestre, por una lesión.

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Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo: minuto a minuto

Este es nuestro once inicial para enfrentar a Nacional por la fecha 1️⃣5️⃣ de la liga Betplay II.🏹



¡Vamos Rojinegro! ♥️🖤#CúcXNal [🏹 🆚 🟢⚪️ ] pic.twitter.com/7RN9eC6aLz — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) October 20, 2026

¡Así va El Verde en el General Santander!



Presentamos nuestra nómina titular para el juego ante Cúcuta Deportivo, por la fecha 15 de Liga. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/HFuEOrLkFo — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 20, 2026

Fecha : martes 20 de octubre de 2026

: martes 20 de octubre de 2026 Lugar : Estadio General Santander

: Estadio General Santander Hora : 6:30 p . m.

: 6:30 p . m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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