Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá, en vivo: debut de James Rodríguez en el FPC

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Atlético Nacional visita a Internacional de Bogotá con la firme intención de llevarse los tres puntos para Medellín. Pero también con el objetivo de hacer debutar a James Rodríguez con la camiseta verde. El mediocampista ofensivo de 35 años no ha dejado de ser noticia durante las últimas dos semanas. Primero por anunciar su regreso al fútbol profesional colombiano de la mano del club Verdolaga, y segundo por anunciar su retiro de la selección.
Ahora, el camino le pone por delante un reto enorme con Nacional: volver a ser campeón de la Liga Betplay. Luego de perder la final del primer semestre, de local, frente a Junior de Barranquilla, los exigentes hinchas no esperan nada distinto. Además, es el mejor camino que tiene el equipo paisa para volver a la Copa Libertadores, otro de los objetivos de James, quien, a juzgar por sus declaraciones, piensa a largo plazo con los antioqueños y sus aspiraciones.
Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: minuto a minuto en El Campín
¿A qué hora juega Nacional?
- Fecha: miércoles 16 de septiembre de 2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Hora: 8:20 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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