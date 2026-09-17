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Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá, en vivo: debut de James Rodríguez en el FPC

Más allá de una victoria en El Campín para pisarle los talones a América de Cali en la tabla de posiciones, Atlético Nacional busca un triunfo de la mano de su nuevo y flamante fichaje para ganar la Liga Betplay 2026-II: James Rodríguez.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
16 de septiembre de 2026 – 07:21 p. m.
Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá, en vivo: debut de James Rodríguez en el FPC
El futbolista colombiano James Rodríguez saluda a aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia.
Foto: EFE - STR

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Atlético Nacional visita a Internacional de Bogotá con la firme intención de llevarse los tres puntos para Medellín. Pero también con el objetivo de hacer debutar a James Rodríguez con la camiseta verde. El mediocampista ofensivo de 35 años no ha dejado de ser noticia durante las últimas dos semanas. Primero por anunciar su regreso al fútbol profesional colombiano de la mano del club Verdolaga, y segundo por anunciar su retiro de la selección.

Ahora, el camino le pone por delante un reto enorme con Nacional: volver a ser campeón de la Liga Betplay. Luego de perder la final del primer semestre, de local, frente a Junior de Barranquilla, los exigentes hinchas no esperan nada distinto. Además, es el mejor camino que tiene el equipo paisa para volver a la Copa Libertadores, otro de los objetivos de James, quien, a juzgar por sus declaraciones, piensa a largo plazo con los antioqueños y sus aspiraciones.

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: minuto a minuto en El Campín

Actualización clave 16 de septiembre de 2026 – 07:20 p. m.

¿A qué hora juega Nacional?

  • Fecha: miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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