Partido entre Santa Fe y Atlético Nacional en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Atlético Nacional 2-0 Santa Fe, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se enfrentan este jueves en el estadio Atanasio Girardot, en un partido pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. La jornada fue aplazada en su momento por la emergencia natural que vivió el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que provocó graves afectaciones en diferentes regiones. Ahora, los dos equipos aprovecharán este compromiso para ponerse al día en el calendario y protagonizar un duelo directo entre protagonistas del campeonato. El encuentro comenzará a las 8:30 p. m. y tendrá transmisión de Win Sports +.

El compromiso tendrá mucho en juego para ambos conjuntos. Atlético Nacional ocupa la segunda posición con 32 puntos en 15 partidos y ya aseguró su clasificación a los cuadrangulares, mientras que Santa Fe es cuarto con 28 unidades y buscará una victoria que le permita sellar su presencia entre los ocho. Además, los dos equipos tienen en la mira los primeros puestos de la tabla y la posibilidad de quedarse con el llamado punto invisible, una ventaja deportiva para los cuadrangulares. Nacional llega después de vencer 2-1 a Independiente Medellín en el clásico antioqueño, mientras que el cuadro cardenal también viene de ganar por 2-1, en su caso contra Atlético Bucaramanga.

Publicidad

Siga en vivo el minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Santa Fe en Liga BetPlay

45’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 2-0 SANTA FE 🔴🔴: Finaliza la primera parte en el Atanasio Girardot.

38’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 2-0 SANTA FE 🔴🔴: Santa Fe deja muchas dudas en este primer tiempo. El equipo cardenal mostró debilidades en defensa y no consiguió generar peligro en ataque, mientras Nacional aprovechó sus espacios y encontró la manera de convertir el dominio de la pelota en goles. Habrá que esperar cómo termina esta primera parte y qué ajustes plantea Pablo Repetto para intentar cambiar el rumbo del partido.

27’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 2-0 SANTA FE 🔴🔴: ¡El conjunto verdolaga amplió la ventaja y puso el 2-0 en menos de cinco minutos! Nacional volvió a transformar la posesión en peligro con una jugada que comenzó en los pies de James Rodríguez, quien filtró un balón por el centro para Juan Manuel Rengifo.

El mediocampista tocó para Elías Cabrera, que buscó enviar un centro al área. En su intento por evitar que algún rival conectara el balón, Emanuel Oliveira se lanzó en palomita y terminó enviándolo contra su propia puerta. Autogol del defensor de Santa Fe y segundo tanto para el equipo antioqueño.

23’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 1-0 SANTA FE 🔴🔴: Elías Cabrera abrió el marcador al minuto 23 con una gran definición! El dominio del conjunto verdolaga encontró su recompensa después de una buena jugada colectiva. Santa Fe volvió a fallar en la salida y perdió la pelota, una situación que aprovechó Nacional para atacar por el costado izquierdo.

Samuel Velásquez se proyectó por esa banda y filtró el balón para Andrés Sarmiento, quien levantó la cabeza y envió un centro rasante al corazón del área. Allí apareció Elías Cabrera, que definió de primera con el borde externo de su pierna derecha y ubicó la pelota prácticamente en el ángulo. Weimar Asprilla no tuvo posibilidades de evitar el golazo que puso en ventaja al equipo antioqueño.

10’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴: Atlético Nacional tomó el control de la pelota en los primeros diez minutos y busca imponer condiciones a partir del buen manejo de sus mediocampistas. James Rodríguez, Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo participan en la construcción de juego para intentar hacerle daño a Independiente Santa Fe.

Sin embargo, el dominio todavía no se ha traducido en ocasiones de mayor peligro ni en intervenciones exigentes para el arquero Castrillón. La opción más clara llegó con un remate de James que pasó apenas por encima del travesaño. Santa Fe, por su parte, tuvo dificultades para superar la mitad de la cancha durante este arranque en el Atanasio Girardot.

01’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 0-0 SANTA FE 🔴🔴: Ya rueda el balón en Medellín.

Atlético Nacional tendrá varias bajas para enfrentar a Independiente Santa Fe. Edwin Cardona no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que las lesiones dejaron por fuera a cuatro alternativas importantes en el frente de ataque.

Se trata de Marlos Moreno, atacante que se desempeña por la banda izquierda; Cristian Arango y Alfredo Morelos, delanteros centro; e Ian Poveda, extremo por la derecha. Estas ausencias han condicionado las opciones ofensivas de Lucas González para armar su equipo titular.

Los antecedentes recientes favorecen a Atlético Nacional. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Verdolaga consiguió dos victorias, Independiente Santa Fe ganó una vez y se registraron dos empates. El duelo más reciente se disputó el pasado 25 de febrero en Bogotá, en el que Nacional se impuso 2-1.

Publicidad

El último triunfo de Santa Fe por Liga BetPlay contra los antioqueños se produjo el 8 de junio de 2025, en el que ganó 2-1 en Medellín. Precisamente, el último enfrentamiento entre ambos en el Atanasio Girardot tuvo lugar el 25 de agosto de ese mismo año y terminó igualado 1-1.

El técnico Pablo Repetto confirmó a Weimar Asprilla como guardameta titular. La línea defensiva estará conformada por Mateo Puerta, Emanuel Oliveira, Víctor Moreno y Helibelton Palacios.

Publicidad

En el mediocampo estarán Killian Toscano, Jhojan Torres y Alexis Zapata. Más adelante, como referentes ofensivos, jugarán Maximiliano Lovera, Hugo Rodallega y Luis Palacios.

El técnico Lucas González confirmó a Franco Armani como arquero titular. La línea defensiva estará conformada por Andrés Reyes, William Tesillo, Andrés Felipe Román y Samuel Velásquez.

Publicidad

En el mediocampo estarán Jorman Campuzano, Felipe Marín y Juan Manuel Rengifo. Más adelantados jugarán Elías Cabrera, James Rodríguez y Andrés Sarmiento, en una propuesta alternativa de ataque ante las ausencias por lesión de los delanteros del equipo verdolaga.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad