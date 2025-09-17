No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Atlético Nacional ya tomó la decisión sobre su nuevo entrenador: ¿quién es?

Pablo Guede ya habría llegado a un acuerdo con el cuadro verdolaga. Esta es su trayectoria y las estadísticas de su carrera.

Fernando Camilo Garzón
18 de septiembre de 2025 - 12:36 a. m.
Atlético Nacional lleva dos victorias en dos presentaciones en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025.
Foto: @nacionaloficial
Atlético Nacional está a pocas horas de confirmar a su nuevo entrenador. El elegido es Pablo Guede, técnico argentino de 50 años, quien ya tendría todo acordado con el club antioqueño para asumir el banquillo y empezar a trabajar en Medellín.

La dirigencia verdolaga, en su intención de recomponer el rumbo deportivo, apuesta por un entrenador con recorrido internacional que pueda devolverle competitividad a un equipo que ha sufrido un bajón en el último año.

Guede llega para tomar el lugar de Javier Gandolfi, quien había asumido el cargo tras la salida del mexicano Efraín Juárez, técnico que conquistó dos títulos con Nacional a finales de 2024.

El ciclo de Gandolfi nunca terminó de convencer: los resultados irregulares en las competencias locales y la eliminación en torneos internacionales generaron descontento en la afición y aceleraron la búsqueda de un nuevo estratega.

Los números de Guede

El reto para Guede es enorme. Nacional necesita volver a pelear los campeonatos locales y, sobre todo, recuperar presencia en torneos de Conmebol.

El argentino deberá recomponer la confianza de un plantel golpeado por las críticas y encontrar rápidamente un estilo de juego que entusiasme a la hinchada.

El recorrido de Guede ha sido extenso: ha dirigido en Argentina, Chile, México, España y Arabia Saudita. Su etapa más recordada fue en Colo-Colo, donde en 2017 conquistó la liga chilena y dejó un sello ofensivo.

También tuvo experiencias en clubes como San Lorenzo, Argentinos Juniors, Monarcas Morelia y Necaxa, aunque en algunos de ellos no logró sostener proyectos largos, algo que genera dudas en la hinchada de Nacional.

Sus números recientes muestran irregularidad. En Argentinos Juniors sumó 19 victorias, 10 empates y 18 derrotas en 47 partidos (rendimiento del 43 %). En Málaga, de España, solo consiguió tres triunfos en 14 juegos.

Sus mejores registros los logró en Monarcas Morelia y Colo-Colo, donde su promedio superó el 1,6 de puntos por partido, lo que habla de su capacidad para potenciar equipos competitivos.

Pese a las dudas que genera su rendimiento en los últimos clubes, como Puebla (su más reciente experiencia, que no terminó bien), la dirigencia verdolaga parece convencida de que Guede es el indicado para liderar este nuevo ciclo.

Su llegada apunta a darle identidad al equipo y devolverlo a los primeros planos del fútbol colombiano. La oficialización se espera en cuestión de horas para que el técnico pueda planificar lo que resta de temporada.

