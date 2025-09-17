EN VIVO | Independiente del Valle vs Once Caldas: siga el duelo de la Sudamericana

Once Caldas, de la mano de Dayro Moreno, quiere clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: EFE - Jorge Abrego

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente del Valle y Once Caldas ya disputan este miércoles la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito.

El “blanco blanco”, único representante colombiano con vida en torneos Conmebol, busca dar un golpe de autoridad en condición de visitante, con Dayro Moreno como principal carta ofensiva tras llegar como máximo goleador del certamen con ocho tantos.

Siga en El Espectador, en vivo, las acciones minuto a minuto del compromiso, clave para el conjunto manizaleño.

¿Cómo va el partido de Once Caldas en la Sudamericana? Siga el minuto a minuto en vivo

¡Ya saltan los equipos a la cancha! Terminaron los calentamientos y ahora vienen los actos de protocolo. En cinco minutos arranca el compromiso.

Las dos titulares de ambos equipos ya están confirmadas para el partido en Quito, que empieza a las 7:30 con transmisión de ESPN y Disney+.

Así formará Once Caldas

Así formará Independiente del Valle

Solo faltan 30 minutos para que arranque el partido en Ecuador. Independiente del Valle recibe a Once Caldas en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos equipos ya empiezan a finalizar sus calentamientos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador