EN VIVO | Independiente del Valle vs Once Caldas: siga el duelo de la Sudamericana

El cuadro manizalita, en Ecuador, busca dar el golpe. El objetivo: las semifinales de la Sudamericana.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
18 de septiembre de 2025 - 12:25 a. m.

Actualizaciones clave

Once Caldas, de la mano de Dayro Moreno, quiere clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Once Caldas, de la mano de Dayro Moreno, quiere clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Foto: EFE - Jorge Abrego
Independiente del Valle y Once Caldas ya disputan este miércoles la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito.

El “blanco blanco”, único representante colombiano con vida en torneos Conmebol, busca dar un golpe de autoridad en condición de visitante, con Dayro Moreno como principal carta ofensiva tras llegar como máximo goleador del certamen con ocho tantos.

Siga en El Espectador, en vivo, las acciones minuto a minuto del compromiso, clave para el conjunto manizaleño.

¿Cómo va el partido de Once Caldas en la Sudamericana? Siga el minuto a minuto en vivo

Hace 5 horas

Equipos, a la cancha

¡Ya saltan los equipos a la cancha! Terminaron los calentamientos y ahora vienen los actos de protocolo. En cinco minutos arranca el compromiso.

Actualización claveHace 5 horas

Titulares confirmadas

Las dos titulares de ambos equipos ya están confirmadas para el partido en Quito, que empieza a las 7:30 con transmisión de ESPN y Disney+.

Así formará Once Caldas

Así formará Independiente del Valle

Actualización claveHace 5 horas

Media hora para el inicio del partido

Solo faltan 30 minutos para que arranque el partido en Ecuador. Independiente del Valle recibe a Once Caldas en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos equipos ya empiezan a finalizar sus calentamientos.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Actualizaciones clave

