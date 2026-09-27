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Chapecoense: 10 años de una tragedia imborrable

Ya pasó una década desde que Cerro Gordo, en La Unión (Antioquia), fue testigo de un accidente que enlutó al fútbol, a Colombia, a Brasil y al mundo. Este fin de semana, el cuadro brasileño y Atlético Nacional juegan un partido para rendir homenaje a las víctimas que dejó ese suceso.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
Chapecoense: 10 años de una tragedia imborrable
El jugador del Chapecoense de Brasil, Helio Neto (c), y el presidente del club, Alex Passos (d), sostienen un cuadro durante un homenaje este viernes 25 de septiembre de 2026, en Guarne, Antioquia, Colombia. El Atlético Nacional rinde un homenaje al Chapecoense a pocas semanas de que se cumplan diez años del accidente del avión que transportaba al equipo brasileño para la final de la Copa Sudamericana de 2016.
Foto: EFE - STR

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"Lo primero que vi del accidente fue un humo muy sutil que salía de una mancha blanca en medio de la nada". Esa fue la primera imagen de Marlon Lengua Mejía, capitán de la Policía Nacional de Colombia, cuando llegó a Cerro Gordo en La Unión, Antioquia. A pesar de pertenecer a la jurisdicción de La Ceja, no quiso ignorar los gritos de ayuda que escuchaba desde el intercomunicador gracias a la cercanía geográfica entre ambos municipios. “Lo que se decía en La Unión se escuchaba en La Ceja, y lo que se decía en La Ceja se escuchaba en La Unión”,…

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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