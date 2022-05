“El Arriero” quiere seguir haciendo historia con Nacional

Como entrenador encargado de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera ganó la Copa Colombia de 2018. Ahora va por el título de la Liga BetPlay.

Hay nombres que están muy ligados a la historia de Atlético Nacional, entre ellos el de Hernán Darío Herrera, actual técnico del equipo. Llegó al club hace cincuenta años y, aunque ha pasado por otros equipos, su corazón siempre ha sido verdolaga.

De bajo perfil en la institución, ha ocupado varios cargos, pero, sobre todo, ha estado siempre dispuesto a colaborar, especialmente en los momentos de crisis.

Nació en Angelópolis, en el suroeste antioqueño, aunque se crió en el municipio de Caldas, en donde desde muy niño se hizo famoso por ser el crack del pueblo. Era habilidoso y muy técnico. Tenía facilidad para eludir rivales, cambiar ritmo y generar jugadas de gol.

Y casi por casualidad llegó a una selección departamental, que se preparaba para un campeonato nacional en Santa Marta. En un juego de preparación contra el equipo de su pueblo, impresionó al técnico Luis Alfonso Pizarro, quien de inmediato lo integró al plantel.

📸 Un entrenamiento especial con nuestra hinchada 💚🏟#VamosTodosJuntos 🟢⚪️ pic.twitter.com/8tC2KCW9L9 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 30, 2022

Ahí comenzó su carrera, porque lo referenciaron los entrenadores de Medellín y Nacional, club al que llegó a comienzos de los años 70. Era un volante con gol, al que algunos técnicos utilizaban como delantero, pero que después se consolidó como creativo.

Cuando Oswaldo Juan Zubeldía llegó al club verdolaga, en 1976, insistió en la importancia de promocionar a jugadores de las divisiones menores y conformó el famoso “kínder de Zubeldía”, en el que estaban, entre otros, Luis Fernando Suárez, Gabriel Jaime Gómez, Norberto Peluffo, Pedro Sarmiento, Carlos Maya, John Jairo Taborda, Víctor Luna, Pedro Juan Ibargüen y Juan Jairo Galeano. Fueron ellos la base colombiana del Nacional campeón en 1981, con Lorenzo Carrabs, Héctor Dragonetti, César Cueto y Guillermo La Rosa como infaltable cuota extranjera.

“Primero me decían montañero, luego arriero y así me quedé. Me gusta ese remoquete, porque estoy orgulloso de mi origen, de venir del campo, trabajar la tierra, cuidar animales, trabajar; siempre he sido un trabajador, desde chiquito”, asegura Hernán Darío, quien como profesional jugó 354 partidos y marcó 73 goles con Nacional entre 1977 y 1984, cuando se fue al América del doctor Gabriel Ochoa.

Con el cuadro escarlata disputó 201 partidos y anotó treinta goles hasta 1992, cuando se retiró. Estuvo en dos copas América (1979 y 1983) y en las eliminatorias a España 1982 y México 1986. Vistió 32 veces la camiseta de la selección, con la que celebró en cuatro oportunidades.

La locura de esta hinchada nunca acabará, el orgullo de este pueblo es ser de Nacional 🎶 🟢⚪️#VamosTodosJuntos 🇳🇬#FamiliaVerdolaga pic.twitter.com/mpyooVUggp — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 30, 2022

Por su manera de ver y jugar el fútbol, era claro que después de retirarse de las canchas sería entrenador. Se preparó desde que estaba en Cali y dirigió equipos de universidades y categorías de formación, hasta que en 1999 se estrenó con el Real Cartagena, al que sacó dos veces campeón de la Primera B.

Pasó fugazmente por América y Deportivo Pasto antes de regresar a su casa, Atlético Nacional, en 2013, cuando asumió la dirección de las divisiones menores.

Estuvo en el club durante los exitosos procesos de Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, pero los dirigentes nunca consideraron su nombre para dirigir al primer equipo. Ni siquiera después de que en 2018 reemplazara en el banquillo al argentino Jorge Almirón y ganara la Copa Colombia. Para el siguiente torneo llegó el brasileño Paulo Autuori.

Hace dos meses volvió a asumir como encargado tras la eliminación de la Copa Sudamericana y salida de Alejandro Restrepo. Clasificó anticipadamente al equipo para las finales y aspira a conquistar el título de Liga para Nacional después de cuatro años de sequía, un período demasiado largo para uno de los clubes más ricos y organizados del país.

Tranquilo, alegre y de buen trato, el Arriero admite: “No llegué a hacer grandes cambios, sino algunos ajustes, a tratar de recuperar el sentido de pertenencia en el plantel, a que no olviden ni un minuto en el club en el que están, el más grande de Colombia”.

Y con ese discurso tiene al cuadro verdolaga peleando por un cupo en la gran final. En su estreno en los cuadrangulares empató contra Júnior en Barranquilla y este martes recibe a Millonarios, desde las 8:05 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Un triunfo le daría el liderato y la posibilidad de comenzar a soñar en firme con seguir haciendo historia en el club al que llegó hace cinco décadas y donde ha pasado varios de los mejores momentos de su vida.

Cuando se habla de Nacional, se piensa en René Higuita, Francisco Maturana, Oswaldo Juan Zubeldía, Franco Armani, Alexis Henríquez, Víctor Aristizábal, John Jairo Tréllez y, lógicamente, el Arriero Hernán Darío Herrera.