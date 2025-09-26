El inesperado lanzamiento de Atlético Nacional con el EA SPORTS FC 26

Así será la portada del videojuego para los hinchas de Atlético Nacional. Foto: Oficina de prensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

EA Sports presentó el EA SPORTS FC™ 26 con una edición especial inspirada en Atlético Nacional, disponible en Colombia desde el 26 de septiembre de 2025.

Esta versión trae como gran atractivo el acceso a un torneo nacional inédito, exclusivo para quienes adquieran la edición, con registro mediante código QR.

La iniciativa busca conectar a hinchas y gamers para consolidar a Colombia en la escena de los eSports. En este punto, EA Sports también incluyó a Once Caldas en el juego, con licencias oficiales que permiten a los usuarios vivir la experiencia digital de dos de los clubes históricos del fútbol colombiano.

Según Jhoan Cortés, CEO de Snaau, la edición es fruto de una alianza con Atlético Nacional y EA Sports para “unir fútbol, pasión de los hinchas y el mundo gamer”.

Entre los contenidos exclusivos destacan el desbloqueo de arquetipo, dos consumibles de AAXP, un ícono intransferible, recompensas de carrera con tres futbolistas históricos, un entrenador de cinco estrellas y un reclutador juvenil de cinco estrellas, además de desafíos en vivo para Ultimate Team.

El modo carrera evoluciona con historias más realistas, mientras que la jugabilidad se ajusta con nuevos arquetipos, mejoras competitivas y eventos en Rivals y Champions. Emanuel Martínez, jefe de mercadeo de Atlético Nacional, resaltó que el lema “El club es tuyo” refleja la intención de convertir al equipo en una plataforma de entretenimiento integral que acompañe a su hinchada más allá del estadio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador