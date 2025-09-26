Sigue la crisis en Deportivo Pasto: se va el DT y los jugadores se defienden

Santa Fe vs Pasto en el debut de Jorge Bava Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La tempestad que atraviesa Deportivo Pasto parece no tener fin. El club se quedó sin técnico en medio de una tormenta de denuncias y acusaciones que no solo afectan lo deportivo, sino también la credibilidad de la institución.

A los malos resultados en la Liga BetPlay se sumó un escándalo que explotó en la previa del partido contra América de Cali y que hoy tiene al plantel fracturado y al presidente en pie de guerra.

🔴🟡🔵 Finaliza el partido en el Libertad. Derrota del volcán en compromiso pendiente por la tercera fecha del clausura colombiano. pic.twitter.com/MgkqOmcOzN — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 25, 2025

¿Qué está pasando con Deportivo Pasto?

No han sido tranquilos los últimos días en el cuadro nariñense. En medio de las escandalosas denuncias por amaño de partidos, la crisis también alcanzó al cuerpo técnico: Camilo Ayala presentó su renuncia tras ocho meses en el cargo.

El exfutbolista aclaró que su decisión estuvo motivada únicamente por el mal rendimiento deportivo y no por el escándalo de apuestas que sacude al club. “La situación deportiva, las lesiones y los resultados me llevaron a tomar esta decisión. Quise lo mejor para Pasto, pero era el momento de dar un paso al costado”, aseguró.

Mientras Ayala se despedía, el presidente del club, Óscar Casabón, lanzó fuertes acusaciones contra varios futbolistas del plantel, señalados por presunto amaño de partidos. “Es una lástima que nuestro amado fútbol esté untado de eso, es una mafia grande. Los jugadores involucrados fueron desconvocados, separados del plantel y serán llamados a descargos. Teníamos la sospecha ante ciertas expulsiones, penaltis y marcadores en el primer tiempo, ellos estaban poniendo en riesgo nuestro trabajo y los resultados del equipo”, dijo.

Óscar Casabón, presidente del Deportivo Pasto, denunció que cinco futbolistas de su plantel fueron apartados por presunto amaño de partidos. 🔗👇 https://t.co/nPQ4QyOzO3 — El Espectador (@elespectador) September 25, 2025

Casabón, tras la derrota 2-0 contra América, aseguró que las sospechas vienen desde partidos anteriores. “Yo lo sospechaba desde el partido con Chicó, ya comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, diferentes, resultados, cosas que uno no entiende. Hoy, supuestamente, íbamos a ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, igual que contra el Cali, esa era la apuesta pero se les dañó”, denunció. Además, precisó que un jugador Sub-20 estaría implicado, aunque descartó que haya extranjeros involucrados.

Los jugadores de Pasto se defendieron

El directivo también cuestionó el liderazgo dentro del grupo. “Tengo mucha tristeza y mucha decepción, porque yo ya no los llamo líderes en nuestro equipo, ya no hay líderes. Los pseudolíderes solo sirven para ir a cobrar, no sirven para encarar con berraquera los problemas de verdad como este”, disparó Casabón, quien anunció que el club llevará el caso a la Fiscalía General de la Nación.

Los jugadores no tardaron en reaccionar. Reunidos en rueda de prensa, el plantel exigió pruebas y defendió la reputación de los compañeros señalados. El vocero fue Facundo Boné: “Estamos acá con todos los compañeros del plantel por algo de mal gusto porque se expuso una situación en la cual se generalizó en el tema de las apuestas. Si no tenemos las pruebas de que están apostando vamos a estar con ellos a muerte. No solo se mete con ellos sino con sus familias”.

El uruguayo insistió en que no aceptarán expulsiones sin evidencia. “Proponemos que si hay gente apostando nos muestren pruebas y nos vamos a encargar nosotros mismos de sacarlos del vestuario. Ponerse a señalar en una situación como esa a compañeros sobre una situación que no sabemos si es real lo que está pasando. Deben aportar las pruebas necesarias”, añadió.

Entre los jugadores señalados estuvo Joyce Ossa, quien expresó públicamente su dolor: “Soy uno de los implicados, eso me pone triste porque tengo una familia y me considero muy profesional. Me parece una falta de respeto que me señalen sin ninguna prueba, hay que mostrarlas. Estoy triste con el Pasto, lo que tengan que hacer que lo hagan, estoy a disposición”.

#Pasto



Diego Martínez, Joyce Ossa, Mauricio Castaño y Freddy Espinal.



Estos jugadores salieron de la concentración de Pasto, quedan señalados como presuntos participantes en apuestas deportivas.



Es bueno que el presidente Casabon dé nombres, mucha gente va a salir salpicada. — TIGRE MORALES ⚽ JJ MORALES (@FuriaRojaTV) September 25, 2025

El momento más dramático lo protagonizó el arquero Diego Martínez, que rompió en llanto ante los medios. “Mi papá y mi mamá me criaron como una persona intachable, con valores y con principios, y hoy quieren manchar mi nombre. Me pongo a disposición de la Fiscalía, de la Dimayor o de la Fifa para que me investiguen todo lo que quieran, pero me están dañando mi carrera. Tenía el sueño de jugar hasta los 40 años y hoy me quieren manchar”, declaró con la voz entrecortada.

🚨 #ATENCION

Con lágrimas, Diego Martínez, arquero de Deportivo Pasto señaló que las directivas del club “deben sacar las pruebas porque quieren manchar el nombre mío”.

Todo esto a raíz de la rueda de prensa en donde se señalaba que cinco o seis jugadores están inmiscuidos en… pic.twitter.com/F0AEiGHjrH — Germán Andrés Paz (@germanandrespaz) September 25, 2025

El escándalo deja a Pasto con un futuro incierto. En lo inmediato, el equipo tendrá que afrontar el próximo reto en Barranquilla frente a Junior sin su técnico y con varios futbolistas apartados del plantel.

En el fondo, el club enfrenta una crisis institucional que podría derivar en investigaciones de la Dimayor, la Fiscalía e incluso la FIFA. Entre proteger la integridad del deporte y respetar el debido proceso de los jugadores señalados, Deportivo Pasto camina por la cuerda floja en el peor momento de su temporada.

