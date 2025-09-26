Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Nelson Crispín le da otro oro a Colombia: ¿cómo va el Mundial de Paranatación?

La delegación nacional consiguió este viernes en Singapur su segunda medalla dorada.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
26 de septiembre de 2025 - 01:42 p. m.
Nelson Crispín, la tercera medalla de Colombia en París 2024.
Nelson Crispín, la tercera medalla de Colombia en París 2024.
Foto: FELIPE ZANCA/PARAPANAMERICANOS STGO 2023 via PHOTOSPORT - FELIPE ZANCA/PARAPANAMERICANOS STGO 2023 via PHOTOSPORT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Nelson Crispín le entregó a Colombia la segunda medalla de oro en el Mundial de Paranatación de Singapur tras imponerse en los 100 metros mariposa SB6 con un tiempo de 1:19.11.

El santandereano suma ya cuatro preseas en el certamen, pues antes había ganado una plata en los 100 metros libre S6 y dos bronces en los 200 metros combinado SM6 y 50 metros libre S6. En la misma prueba, Santiago León Prada fue sexto y David Rendón séptimo.

Vínculos relacionados

Sigue la crisis en Deportivo Pasto: se va el DT y los jugadores se defienden
Sergio Busquets tomó decisión sobre su futuro y le dijo adiós al fútbol: oficial
¡Hola y adiós! Así se acabó el proceso del campeón

La delegación colombiana también celebró dos medallas de plata más: Sara Vargas en los 50 metros libre S7 rama femenina (00:32.99), su segunda en este campeonato, y Carlos Daniel Serrano en los 50 metros libre S7 rama masculina (00:28.04), quien llegó a tres preseas en Singapur con un oro y dos platas. Además, María Paula Barrera ocupó la quinta posición en los 100 metros libre S10.

Con estos resultados, Colombia acumula dos oros, cinco platas y tres bronces en la cita mundialista. El equipo nacional cerrará su participación este sábado con Sara Vargas en los 100 metros libre S7, mientras que Nelson Crispín y Santiago León Prada buscarán más podios en los 50 metros mariposa S6.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Nelson Crispín

Mundial Paranatación

Paranatación

Carlos Daniel Serrano

Natación

Paralímpicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.