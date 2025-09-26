Nelson Crispín le da otro oro a Colombia: ¿cómo va el Mundial de Paranatación?

Nelson Crispín, la tercera medalla de Colombia en París 2024. Foto: FELIPE ZANCA/PARAPANAMERICANOS STGO 2023 via PHOTOSPORT - FELIPE ZANCA/PARAPANAMERICANOS STGO 2023 via PHOTOSPORT

Nelson Crispín le entregó a Colombia la segunda medalla de oro en el Mundial de Paranatación de Singapur tras imponerse en los 100 metros mariposa SB6 con un tiempo de 1:19.11.

El santandereano suma ya cuatro preseas en el certamen, pues antes había ganado una plata en los 100 metros libre S6 y dos bronces en los 200 metros combinado SM6 y 50 metros libre S6. En la misma prueba, Santiago León Prada fue sexto y David Rendón séptimo.

La delegación colombiana también celebró dos medallas de plata más: Sara Vargas en los 50 metros libre S7 rama femenina (00:32.99), su segunda en este campeonato, y Carlos Daniel Serrano en los 50 metros libre S7 rama masculina (00:28.04), quien llegó a tres preseas en Singapur con un oro y dos platas. Además, María Paula Barrera ocupó la quinta posición en los 100 metros libre S10.

Con estos resultados, Colombia acumula dos oros, cinco platas y tres bronces en la cita mundialista. El equipo nacional cerrará su participación este sábado con Sara Vargas en los 100 metros libre S7, mientras que Nelson Crispín y Santiago León Prada buscarán más podios en los 50 metros mariposa S6.

