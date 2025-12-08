Logo El Espectador
EN VIVO: Junior y Nacional se juegan la definición del segundo finalista de Liga BetPlay

Junior y Nacional juegan en simultáneo, frente a Medellín y América, respectivamente, y buscan el último cupo a la gran final del semestre.

08 de diciembre de 2025 - 09:27 p. m.
Foto: Archivo Particular
¡Bienvenidos a la definición del segundo finalista de la Liga BetPlay! En dos horas, a las 5:15 p.m., rodará la pelota en dos estadios, en simultáneo, y se definirá el segundo finalista del semestre. No es una jornada más: el campeón de diciembre se quedará con la estrella y también con el título número 100 del fútbol profesional colombiano.

El panorama más claro lo tiene Junior. Llega como líder del cuadrangular A con 11 puntos y con la ventaja de depender de sí mismo. Un empate le alcanza para meterse en la final. Enfrente estará un DIM que comenzó como el mejor del todos contra todos, pero que en los cuadrangulares perdió fuerza. Solo sumó dos puntos, dejó ir el punto invisible y ya no pelea por el título. Aun así, jugará por orgullo y por la posibilidad de aguar la fiesta del tiburón en el Atanasio.

Mientras tanto, en el otro partido, Nacional se juega todo. Necesita ganar sí o sí y esperar que Junior no sume. No hay espacio para fallas. Además, tendrá al América al frente, un rival que siempre exige y que llega con la motivación extra del clásico. Nacional será visitante en su propio estadio, lo que hace el reto todavía más duro, aunque su buen registro reciente ante los escarlatas sostiene un poco la esperanza.

Así que aquí estamos, en la antesala de una tarde que promete tensión, cuentas cruzadas y dos estadios siguiendo minuto a minuto lo que pase en el otro. Vamos con toda la previa mientras nos acercamos al inicio de esta doble definición.

Siga acá el minuto a minuto la definición del segundo finalista de la Liga BetPlay

Actualización claveHace 5 horas

Los titulares de América

Actualización claveHace 5 horas

Los once de Atlético Nacional

Actualización claveHace 5 horas

Los titulares de Junior

Actualización claveHace 5 horas

La alineación de Medellín

Hace 5 horas

Así se el Atanasio Girardot

Hace 5 horas

Imágenes del Pascual Guerrero

Actualización claveHace 5 horas

Tabla de posiciones del Grupo A

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

