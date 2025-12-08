La era dorada de Independiente Santa Fe, una década llena de títulos

Santa Fe campeón, 37 años después, en 2012. La nómina: Arriba: Yulián Anchico, Camilo Vargas, Daniel Torres, Julián Quiñones y Francisco "Pacho" Meza. Abajo: Omar Pérez, Jonathan Copete, Sergio Otálvaro, Luis Carlos Arias, Diego Cabrera y Juan Daniel Roa. Foto: Crédito: Archivo El Espectador

En el fútbol colombiano pareciera que los procesos no existen y que vivimos en una inmediatez sofocante. Sin embargo, hay equipos que demuestran que confiar en el tiempo puede valer la pena; que la paciencia también hace parte del juego y es fundamental para lograr el éxito.

Independiente Santa Fe es prueba de ello: un club que estuvo 37 años sin ganar un título de liga y que, de repente, escribió la época más gloriosa de su historia. Pasó de la sequía —en campeonatos locales e internacionales— a la abundancia.

Independiente Santa Fe y sus 37 años sin títulos de liga

Al llegar a 1975, el primer campeón del fútbol colombiano ya lucía seis estrellas en su palmarés. Nadie imaginaba que aquel título logrado por Alfonso Cañón, Carlos Pandolfi, Ernesto Díaz y compañía sería la última estrella por más de tres décadas.

Primero, en 1979, la tan anhelada séptima no quiso llegar. En el cuadrangular final, tanto Santa Fe como América de Cali terminaron con 8 puntos en la última fecha, pero los diablos rojos se coronaron gracias a una diferencia de gol de +3, mientras que los cardenales se quedaron con +1 y el subcampeonato.

Ya entrado el nuevo siglo, en 2005, la séptima aún se resistía. La final disputada contra Atlético Nacional tampoco fue favorable para el conjunto cardenal. Tras el 0-0 en la ida, el equipo de Léider Preciado no logró resistir en el Atanasio Girardot. La ilusión se esfumó con un 2-0 en contra.

Entre una final y otra, llegaron años de frustración, burlas e ídolos sin corona como Hugo Gottardi, Fredy Rincón, Léider Preciado o el Tren Valencia.

El proceso que cambió la historia de Independiente Santa Fe

Sin embargo, los años de derrotas quedaron atrás. La historia moderna de Santa Fe comenzó a girar la noche del 18 de noviembre de 2009. El cuadro cardenal venció 2-1 a Deportivo Pasto y se impuso 5-4 en los penaltis para coronarse campeón de la Copa Colombia, poniendo fin a 33 años, 10 meses y 28 días sin un título.

En ese instante, los hinchas que habían visto la última vuelta olímpica en 1975 y los que nunca habían conocido un título se fundieron en un solo abrazo. La sequía había terminado.

Aquel triunfo fue el primer fruto tangible de un proyecto que tomó fuerza con la llegada de César Pastrana a la presidencia, quien inició su gestión el 2 de marzo de 2010. Con él, el club fortaleció la cantera y adoptó una mentalidad ganadora.

El día que Santa Fe volvió a ser campeón de liga

Un día, por fin, se rompió la sequía. El 15 de julio de 2012 Bogotá se tiñó de rojo. Independiente Santa Fe volvió a gritar campeón después de 37 años de espera.

Dirigido por Wilson Gutiérrez, un hombre de la casa que conocía la esencia del club, el equipo inició el torneo con dudas: apenas una victoria en las primeras ocho fechas. Sin embargo, cuatro triunfos consecutivos cambiaron el rumbo y permitieron la clasificación a los cuadrangulares con 29 puntos. En el grupo B, Santa Fe hizo su tarea, mientras que Pasto dominó el grupo A.

El 11 de julio, la ida en el estadio Libertad terminó 1-1. Todo se decidiría en El Campín. A 20 minutos del final, un tiro libre de Omar Pérez y el cabezazo de Jonathan Copete sellaron la séptima estrella, la primera para una generación que nunca había visto campeón a su equipo. Nombres como Yulián Anchico, Juan Daniel Roa, Camilo Vargas, Gerardo Bedoya y Francisco Meza se volvieron parte de la historia cardenal.

Una década de gloria para Independiente Santa Fe

Después de romper la sequía de 37 años, Santa Fe quiso más. Entre 2012 y 2017 no pasó un solo año sin dar una vuelta olímpica: en ese lapso conquistó tres títulos de liga (2012, 2014 y 2016), tres Superligas (2013, 2015 y 2017), la Copa Sudamericana en 2015 y la histórica Copa Suruga Bank en 2016.

Los tres títulos de Liga y las Superligas de Independiente Santa Fe

Luego del título de Liga de 2012, Santa Fe dejó de ser un club acostumbrado a sufrir para convertirse en uno que aspiraba a ganar siempre. Junto a técnicos que entendieron el ADN cardenal —especialmente Wilson Gutiérrez y Gustavo Costas— el club le abrió la puerta a un ciclo histórico que cambió para siempre la percepción sobre el león.

El 21 de diciembre de 2014, Santa Fe ganó la octava estrella. Un equipo plagado de figuras como Omar Pérez y Camilo Vargas no sólo dominó el torneo desde el todos contra todos, en el que terminó primero con 31 puntos, sino que confirmó su favoritismo en las instancias finales.

En la final, Santa Fe se enfrentaría contra Deportivo Independiente Medellín. En la ida, ganó 1-2, y en la vuelta cerró el título con un 1-0 en Bogotá.

Dos años después, el 18 de diciembre de 2016, Santa Fe volvió a gritar campeón. El rival fue Tolima, un viejo conocido que tradicionalmente complicaba a los clubes bogotanos en fases definitivas. La ida terminó 0-0 en Ibagué y la vuelta, un partido cerrado y tenso, se definió con un solitario cabezazo de Héctor Urrego tras un tiro de esquina.

Además, Santa Fe también dominó la Superliga, un torneo que enfrenta a los dos campeones del año. Tras la estrella de 2012, el equipo ganó la Superliga 2013. Dos años después, en 2015, volvió a levantar el trofeo en un duelo tenso contra Deportivo Cali. Y, en 2017, conquistó su tercera Superliga, cerrando el ciclo dorado con una verdadera demostración de jerarquía.

El sueño continental y la Copa Sudamericana del 2015

El punto más alto de la década dorada de Independiente Santa Fe llegó en 2015. Bajo la dirección del uruguayo Gerardo Pelusso, el club conquistó la Copa Sudamericana, el primer título internacional de su historia y el primero para Colombia tras catorce ediciones del torneo.

La final, disputada contra Huracán, terminó 0-0 tanto en Argentina como en Bogotá, lo que obligó a resolver el título desde el punto blanco en El Campín. Frente a su hinchada, Santa Fe ganó 3-1 en esa tanda y levantó “la otra mitad de la gloria”.

El camino hacia el título estuvo marcado por la solidez y el orden táctico. Santa Fe disputó doce partidos: ganó cuatro, empató seis y perdió dos, para un rendimiento del 50%. Además, marcó diez goles y apenas recibió cinco, reflejo de la estructura defensiva que caracterizó a aquel equipo.

Ese logro fue la confirmación de un recorrido internacional que ya venía anunciándose. Dos años antes, en 2013, Santa Fe había alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores, eliminando a grandes del continente y demostrando que podía competir de tú a tú fuera del país.

La Suruga Bank 2016: la conquista en Japón de Independiente Santa Fe

Si la Sudamericana abrió el camino, el título de 2016 en Japón lo consolidó. El 10 de agosto de ese año, Santa Fe jugó en Asia para disputar la Copa Suruga Bank contra Kashima Antlers, campeón del fútbol japonés. Con un planteamiento inteligente, el equipo bogotano ganó 1-0 gracias a un gol de Humberto Osorio.

Aquel gol, tras un centro perfecto de Jonathan Gómez, convirtió al club cardenal en el único equipo colombiano que ha levantado un título oficial en otro continente. La gesta se selló con la actuación decisiva del arquero Róbinson Zapata, quien atajó un penalti que pudo cambiar la historia.

El camino a la Suruga inició un año antes, en 2015, cuando Santa Fe se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Ese título internacional abrió la puerta para que el equipo bogotano representara a Colombia en Japón, de la mano del director técnico Gustavo Costas.

El final de la era dorada de Independiente Santa Fe

La salida de César Pastrana en 2018 marcó el cierre simbólico de la etapa más gloriosa del club. Bajo su gestión, Santa Fe pasó de la sequía a convertirse en protagonista del fútbol colombiano y continental logrando ocho títulos.

Sin embargo, los últimos meses de su mandato dejaron ver el desgaste del proyecto. Conflictos con entrenadores y figuras históricas como Ómar Pérez, decisiones deportivas improvisadas, una plantilla costosa con rendimiento decreciente y un ambiente tenso con la hinchada.

Además, a pesar de los títulos, el club terminó con dudas financieras que afectarían al club en un futuro.

