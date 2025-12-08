Logo El Espectador
Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025: el balance final y los principales hitos

La delegación nacional se despide de Ayacucho y Lima con su cuarto título bolivarianos y se confirma como la potencia de la región.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
08 de diciembre de 2025 - 02:38 p. m.
La selección colombiana de levantamiento de pesas, una de las más destacadas para el país.
Foto: Ministerio del Deporte
Colombia cerró este domingo una actuación histórica al conquistar por cuarta vez consecutiva los Juegos Bolivarianos, una racha que inició en 2013 y que ahora se extiende con los títulos de 2017, 2022 y 2025.

La delegación nacional volvió a imponerse con autoridad en un ciclo que confirma su dominio regional y su constancia competitiva en las últimas ediciones del certamen.

Las justas de 2025, celebradas en Ayacucho y Lima, Perú, tuvieron a Colombia como protagonista desde el primer día. Con una delegación de 430 atletas distribuidos en 45 disciplinas, el país lideró la tabla de medallería de principio a fin, manteniendo un rendimiento sostenido tanto en deportes individuales como en competencias de conjunto.

La inversión del Ministerio del Deporte, de $4.816 millones, respaldó la preparación y logística de la participación nacional.

Así quedó el medallero final de los Juegos Bolivarianos

El resultado final dejó a Colombia en lo más alto del medallero con 341 podios, repartidos en 142 oros, 122 platas y 77 bronces. Venezuela, con 104 oros, y Perú, con 78, completaron el podio general de la competencia.

El dominio colombiano se extendió además a 19 campeonatos por deportes, entre ellos atletismo, ciclismo de pista y ruta, BMX freestyle y race, natación, clavados, pesas, patinaje de velocidad, canotaje, gimnasia aeróbica y trampolín, karate, rugby 7, squash, tiro con arco y voleibol.

La jornada final contribuyó a consolidar el liderazgo con una cosecha de cinco oros, cinco platas y un bronce. Los títulos dorados llegaron por cuenta del patinaje de velocidad (dos), la gimnasia aeróbica (dos) y el karate (uno), este último en la modalidad de kumite por equipos masculinos. Ese triunfo cerró simbólicamente la participación del país en Perú.

A lo largo de la competencia también sobresalieron figuras que impulsaron el medallero. La nadadora Jazmín Pistelli Palomino se convirtió en la multimedallista colombiana de las justas con cuatro oros y una plata. A su lado brillaron Isabella Bedoya y Yan Dairo Zabala, cada uno con tres oros y un bronce, además de un destacado grupo de atletas que también sumaron tripletes dorados: Stefany Cuadrado, Kevin Quintero, Laura Sofía Melo, Juan Fernando Larrahondo, Alejandro Rodríguez y Lina Licona.

El recorrido colombiano tuvo además momentos simbólicos, como el primer oro ganado en Perú por Ana María Roa en MTB, y la última medalla dorada, lograda por el equipo masculino de karate. Con estos resultados, Colombia reafirma su hegemonía regional y fortalece su camino hacia el próximo ciclo olímpico.

