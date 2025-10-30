EN VIVO: Nacional y Llaneros confirmaron sus alineaciones

Atlético Nacional visita por primera vez a Llaneros en Villavicencio con el impulso de su clasificación y la mira puesta en el liderato de la Liga BetPlay, mientras el equipo local busca un triunfo que lo meta entre los ocho y mantenga vivo su sueño de cuadrangulares. Foto: Atlético Nacional

Llaneros y Atlético Nacional se enfrentan este jueves para el cierre de la jornada 18 en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. El juego comenzará a las 8:20 de la noche. A solo dos jornadas del cierre del todos contra todos, ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero igual de urgentes: Nacional busca la cima y el punto invisible, mientras Llaneros pelea por entrar al grupo de los ocho.

El último cruce entre ambos se dio el 11 de mayo de 2025 en Medellín, con victoria 2-1 para los antioqueños gracias a un doblete de Andrés Sarmiento.

El equipo verde atraviesa su mejor momento desde la llegada interina de Diego Arias al banquillo. La goleada 5-2 en el clásico ante el DIM no solo lo consolidó entre los favoritos al título, sino que le permitió asegurar la clasificación anticipada a los cuadrangulares. Con 31 puntos, ocupa el tercer lugar en la tabla, a solo tres del líder Bucaramanga, y con la mira puesta en ese primer puesto que otorga la ventaja del punto invisible en la siguiente fase.

Más allá del resultado, el triunfo ante Independiente Medellín marcó un giro anímico dentro del grupo. “Me pone muy feliz ver a los jugadores disfrutar, ver a la gente disfrutar, y con los pies en la tierra también porque sabemos que todavía hay camino por delante”, expresó Arias, quien ha devuelto solidez y energía a un plantel que venía de semanas turbulentas. En tres partidos bajo su dirección, Nacional no conoce la derrota y parece haber recuperado su esencia ofensiva.

Entre los nombres que destacan está Marino Hinestroza, autor de un doblete ante el DIM y figura aplaudida en el Atanasio. El extremo ha sido uno de los principales beneficiados con el nuevo cuerpo técnico, que le dio libertad para explotar su velocidad y pegada. Arias también tuvo palabras para él y para Edwin Cardona, quien volvió a recibir cariño del público: “Me pone muy contento que jugadores como Edwin, como Marino, salgan y la gente reconozca su trabajo”, comentó el entrenador.

Llaneros, fuerte en casa y con ilusión viva

Del otro lado, Llaneros vive un presente ambicioso. En su primera temporada en la máxima categoría tras el regreso, el conjunto de Villavicencio ha sabido hacerse fuerte como local: ganó cuatro, empató dos y perdió dos partidos en el Bello Horizonte. Esas cifras lo mantienen con vida en la lucha por un lugar entre los ocho mejores. Llega al encuentro en la décima posición con 25 puntos, y una victoria lo impulsaría hasta el séptimo lugar, metiéndolo de lleno en la pelea cuando apenas restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

El equipo llanero, además, buscará aprovechar un contexto histórico: será la primera vez que reciba a Atlético Nacional en Villavicencio, una oportunidad que despierta entusiasmo en la hinchada y que promete llenar el estadio. En defensa, la experiencia de Francisco Meza es una carta clave. El central, con pasado en el fútbol mexicano y en Santa Fe, se ha convertido en un líder para los más jóvenes y aporta fortaleza en el juego aéreo tanto en su área como en la rival.

El contraste entre ambos equipos alimenta la expectativa: Nacional llega clasificado pero con la presión de seguir sumando para alcanzar el liderato; Llaneros, en cambio, necesita los puntos para mantenerse con vida. Esa combinación augura un partido intenso, con dos estilos que se contraponen —la experiencia y jerarquía del visitante frente al ímpetu y la motivación del local— y que podría marcar el rumbo de la recta final del campeonato.

Nacional debutará como visitante en Villavicencio, una plaza inédita en su historia reciente, y buscará mantener su racha positiva para llegar con confianza a los cuadrangulares. Llaneros, por su parte, apelará a su solidez en casa y a la energía de su afición para intentar dar el golpe ante uno de los grandes del país.

