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James Rodríguez fue presentado en Nacional: «No vengo a estar tranquilo, vengo a ganar»

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro verdolaga, habló de las razones que lo llevaron a elegir al club y ya tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lucas González.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de septiembre de 2026 – 03:15 p. m.
James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro verdolaga, habló de las razones que lo llevaron a elegir al club y ya tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lucas González.

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James Rodríguez ya se puso la camiseta de Atlético Nacional y comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. El capitán de la selección de Colombia fue presentado este viernes 11 de septiembre como nuevo refuerzo del conjunto antioqueño, en un evento en el que dejó claro que su llegada al Verde de la Montaña está marcada por la ilusión de competir, ganar y hacer historia.

La presentación contó con la presencia de Sebastián Botero, Lucas González y Víctor Marulanda, quienes acompañaron al volante en su primer encuentro oficial con los medios de comunicación como jugador de Atlético Nacional. Durante el evento, la dirigencia explicó que uno de los grandes objetivos con la contratación del cucuteño es ir por la liga número 19 en la historia del fútbol colombiano y comenzar un proyecto que también tenga como meta conquistar la tercera Copa Libertadores del club.

James, por su parte, apareció con la camiseta del cuadro antioqueño y habló de las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta. El futbolista reconoció que la llegada a Nacional despertó en él una sensación especial y aseguró estar feliz por comenzar este nuevo capítulo.

“Antes que nada quiero darle las gracias a la familia Ardila, a ustedes, al profe Lucas. Con el profe ya hablamos antes de estar juntos, y fue más rápido de lo que se pensó, y estoy feliz, y para mí es un sueño estar acá”, manifestó.

James también contó que la presentación tuvo un significado especial para él. Según explicó, hacía tiempo no sentía una emoción similar en la llegada a un club.

“Sentí algo único, y me movió fibras, y confieso que desde hace tiempo un club no me sentía tan emocionado en una presentación. Esto es una buena sensación porque soy un hombre que quiere competir y ganar”, añadió.

James explicó por qué eligió a Nacional

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa fue la decisión de James de regresar al fútbol profesional colombiano y, específicamente, de hacerlo con Atlético Nacional. El mediocampista destacó la unión que encontró dentro del equipo y la ambición que percibe en el proyecto.

“La razón por la que escogí Nacional es porque se parece una tribu por la unión que tiene el equipo, además del cariño de los directores técnicos que me han acogido, y con ello es más fácil llegar al éxito, y también la ambición del club, y yo tengo hambre para ganar”, explicó.

James también quiso dejar claro que su llegada no representa una etapa para estar tranquilo o simplemente disfrutar de su regreso al país. Por el contrario, aseguró que pretende entregar su máximo rendimiento.

“Mucha gente pensará que llego a estar tranquilo, pero no es así, quiero dar todo lo mejor”, afirmó.

El jugador, además, agradeció el recibimiento de los aficionados de Nacional y resaltó la dimensión que tiene la institución en el fútbol colombiano.

“Gracias a todos los hinchas. Vi en redes su cariño, y con respecto al club, sabemos lo grande y único que es, y es el equipo más referente de Colombia, parecido a lo que es el Real Madrid, esta camiseta pesa mucho”, señaló.

Sus hijos también tuvieron influencia

Entre las razones que terminaron acercando a James al conjunto antioqueño apareció un componente familiar. El volante reveló que sus hijos, Salomé y Samuel, tienen un vínculo especial con Atlético Nacional.

“Mis hijos son hinchas de este club, Salomé lloró cuando se enteró de la noticia, y a Samuel desde pequeño se sintió atraído por el club”, contó.

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James también se refirió a las negociaciones que anteriormente había sostenido con Junior de Barranquilla y aseguró que ese capítulo ya quedó atrás.

“Eso del Junior quedó en el pasado, estoy en Nacional, estoy feliz, y creo que este equipo pesa, y dicho esto, ya está”, manifestó.

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Su decisión de volver al fútbol colombiano también cambió en cuestión de días. El propio James reconoció que poco antes de concretarse su llegada todavía contemplaba otra posibilidad.

“El tiempo cambia, igual que todo. Te confieso: hace cuatro días te hubiera dicho que no venía a Nacional, pero el peso de la camiseta, y el sentimiento que me genera el equipo es increíble”, explicó.

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James ya tuvo su primer entrenamiento

Después de su presentación, el capitán de la selección de Colombia ya tuvo su primer entrenamiento con Atlético Nacional, dando así el siguiente paso dentro de su incorporación al equipo dirigido por Lucas González.

Precisamente, el entrenador habló sobre la posibilidad de que James tenga minutos rápidamente. González explicó que conoce al futbolista desde hace algunos años en Europa y destacó lo que representa su llegada para el fútbol colombiano.

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“Lo que hizo él por el nombre en alto de Colombia lo han hecho pocos, y su llegada hará que nuestro equipo sea mejor y más grande, pero lo más importante: que el fútbol colombiano mejore en muchos sentidos”, aseguró el técnico.

González también dejó abierta la posibilidad de que James pueda aparecer en el partido del domingo 13 de septiembre ante Águilas Doradas, en el Atanasio Girardot.

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“Lo vimos bien, y si él quiere, podría estar el domingo, pero iremos viendo en los entrenamientos, pero estoy seguro que en los próximos juegos podría estar”, explicó.

La respuesta de James sobre esa posibilidad fue mucho más directa. Cuando le preguntaron si estaba listo para debutar, el futbolista no dejó espacio para dudas: “Estoy listo, ya está dicho”, sentenció.

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Contrato hasta junio de 2027

La dirigencia de Atlético Nacional también entregó detalles sobre el vínculo del nuevo refuerzo. Sebastián Botero confirmó que James Rodríguez estará ligado al club hasta junio de 2027, aunque existe la intención de ambas partes de extender posteriormente el contrato.

“James Rodríguez irá hasta junio de 2027, y nos encargaremos por parte de ambas partes de que todo se dará para alargar su contrato”, explicó Botero.

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Así, tras la presentación y su primer entrenamiento, James ya comenzó a vivir su nueva etapa con Atlético Nacional. El siguiente paso podría llegar este domingo, cuando el conjunto antioqueño reciba a Águilas Doradas y el propio jugador espera tener la oportunidad de estrenarse con la camiseta verde.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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Comentarios
  • Alberto(02787)Hace 32 minutos
    James no tiene el temple y la calidad humana de Dairo Moreno, Ni de Carlos Baca ni de Radamel Falcao García para brindar sus últimos destellos en la liga nuestra. Esperemos pues, como termina el gago que una vez fue un excepcional jugador, pero sin la grandeza de ellos…
  • Dario(77642)Hace 51 minutos
    Sr. Rodriguez. Lo felicito. Ha escogido un gran club para su retiro. Usted fue un buen futbolista. Usted desaprovechó los consejos de los cracks en el Real Madrid y de Don Carlo Ancelotti, que lo llevó a toda parte hasta cuando se cansó de su intolerancia. Puesto en la selección tiene, pues Nestor Lorenzo cree en usted, lástima que la gran mayoría de fanáticos del fútbol no tengamos esa misma percepción.
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