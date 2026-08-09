Los nuevos refuerzos de Atlético Nacional: ¿quiénes son y qué le aportarán al verdolaga?

Ian Poveda, con la camiseta de la selección de Colombia. Foto: FCF

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Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado y confirmó las incorporaciones de Andrés Reyes e Ian Poveda, dos futbolistas colombianos con experiencia internacional que llegan para reforzar zonas específicas de la plantilla.

El defensor central y el extremo se suman a nombres como el de Franco Armani entre las caras nuevas del conjunto verdolaga, mientras se espera que todavía lleguen más fichajes.

Los dos nuevos refuerzos aterrizan con la competencia ya en marcha, sobre la tercera fecha y sin haber realizado la pretemporada con el equipo, por lo que necesitarán un periodo de adaptación antes de alcanzar su mejor condición.

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¿Quiénes son los nuevos fichajes de Nacional?

Reyes, defensor central derecho de 26 años, representa una apuesta para fortalecer una zona en la que Nacional busca mayor solidez y variantes. El nacido en Puerto Tejada cuenta además con recorrido en selecciones juveniles de Colombia: ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputó el Sudamericano Sub-20 de 2019 y posteriormente estuvo en el Mundial de la categoría celebrado en Polonia.

Su principal aporte puede estar en su capacidad física, el juego aéreo y la experiencia adquirida en el exterior, aunque llega rodeado por una inquietud importante: su reciente inactividad y el estado físico con el que pueda afrontar la exigencia inmediata del fútbol colombiano.

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Ian Poveda, por su parte, aparece como una alternativa especialmente atractiva para el frente de ataque, pues Nacional necesitaba reforzar la posición de extremo izquierdo. Nacido en Londres en 2000 y con nacionalidad colombiana y británica, puede desempeñarse por las bandas y como mediocampista ofensivo. Su formación resulta llamativa: pasó durante su etapa juvenil por estructuras de Chelsea, Arsenal, Barcelona y Brentford antes de incorporarse al Manchester City, en el que Pep Guardiola le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en enero de 2019. Es un jugador que puede ofrecer desequilibrio, movilidad entre líneas y capacidad para encarar en el último tercio.

La mayor parte de la carrera profesional de Poveda se desarrolló en Inglaterra, aunque sin conseguir todavía la continuidad que prometía su etapa formativa. En 2020 llegó al Leeds United por pedido de Marcelo Bielsa y posteriormente pasó cedido por Blackburn Rovers, Blackpool y Sheffield Wednesday. En 2024 firmó con Sunderland y desde el semestre pasado, con 26 años, emprendió su primera experiencia en el fútbol profesional colombiano cuando llegó a Internacional de Bogotá.

Sus números reflejan una carrera de mucho recorrido, pero todavía con margen para explotar: acumula 92 partidos, siete goles y siete asistencias en clubes, incluyendo nueve encuentros, tres tantos y una asistencia con Inter de Bogotá durante 2026.

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Con Reyes y Poveda, Nacional suma dos apuestas diferentes a las incorporaciones de Armani y la esperada llegada de Cabrera. El central puede entregarle profundidad y competencia a la defensa, mientras que Poveda ofrece un perfil de extremo que el plantel necesitaba y cuyo paso por diferentes niveles del fútbol inglés despierta expectativa.

Sin embargo, habrá que tener paciencia: ambos llegan cuando el campeonato ya comenzó y sin completar una pretemporada junto al grupo. Más allá de sus trayectorias, el verdadero desafío será recuperar rápidamente ritmo competitivo y convertir esa experiencia internacional en soluciones inmediatas para un Nacional obligado a pelear por los títulos.

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