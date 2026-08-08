Colombia cerró el medallero de los Centroamericanos con 266 podios y casi 100 preseas de oro

La delegación colombiana tuvo una sobresaliente actuación en Santo Domingo. Foto: Comité Olímpico Colombiano

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Colombia cerró este sábado su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con uno de los mejores balances de su historia. La delegación nacional conquistó 266 medallas, repartidas en 91 oros, 98 platas y 77 bronces, suficientes para terminar en el segundo lugar del medallero general.

México volvió a imponer su enorme poderío con 167 títulos, mientras que Cuba, tradicional referencia del deporte continental, quedó tercera con 51. Venezuela y República Dominicana completaron los cinco primeros lugares.

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El resultado colombiano adquiere mayor dimensión al compararlo con sus actuaciones anteriores. Hace tres años, en San Salvador, el país había conseguido 244 preseas y 87 títulos, por lo que en Santo Domingo mejoró ambos registros. Las 266 medallas representan, además, la segunda cosecha más alta de Colombia en la historia de estas justas, apenas cuatro por debajo de las 270 logradas en Barranquilla 2018. También fueron cuatro oros más que en la edición anterior y significaron la segunda ocasión en 25 ediciones en la que el país terminó como subcampeón del medallero.

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Más que una acumulación de podios, los Centroamericanos constituyen una pieza importante dentro de una ruta mucho más extensa. El ciclo olímpico no se construye únicamente en los grandes escenarios que anteceden inmediatamente a los Olímpicos, sino a través de competencias progresivas en las que los deportistas pueden medirse internacionalmente, acumular experiencia y evaluar su evolución. Santo Domingo fue uno de esos primeros exámenes camino a Los Ángeles 2028 y permitió observar tanto a figuras consolidadas como a nombres que empiezan a reclamar protagonismo.

Hay, sin embargo, una particularidad importante al interpretar las 91 medallas de oro. No todos los deportes que impulsaron a Colombia en Santo Domingo forman parte del programa de Los Ángeles 2028. Disciplinas históricamente fuertes para el país, como los bolos y el patinaje de carreras, tuvieron un peso enorme en el resultado centroamericano, pero no entregarán medallas olímpicas dentro de dos años. Por eso, el medallero no puede trasladarse directamente a una proyección olímpica: sirve como termómetro del deporte colombiano, aunque el verdadero análisis rumbo a Los Ángeles deberá concentrarse especialmente en las modalidades que sí estarán presentes allí.

Precisamente, uno de los grandes protagonistas fue el patinaje, que reunió sus diferentes modalidades para convertirse en el deporte colombiano con más títulos, con 15 medallas de oro, mientras que el levantamiento de pesas consiguió 13. Colombia también terminó al frente de deportes como ajedrez, bolos, ciclismo, esquí náutico, golf, rugby, squash y voleibol. En volumen total de preseas sobresalió la natación y sus diferentes disciplinas, con 41, seguida por el patinaje con 24; ciclismo y levantamiento de pesas aportaron 20 cada uno, y la gimnasia sumó 18.

En el plano individual, María José Rodríguez y Ángel Barajas fueron los grandes multimedallistas colombianos, ambos con cuatro oros y una plata. Rodríguez volvió a confirmar el enorme peso de los bolos dentro del deporte nacional, mientras que lo de Barajas adquiere especial relevancia en perspectiva olímpica: el gimnasta, que ya sabe lo que significa subir a un podio en unos Juegos Olímpicos, fue una de las principales referencias de Colombia en Santo Domingo y continúa construyendo su camino hacia Los Ángeles.

Detrás de ellos apareció otro grupo que dimensiona la profundidad de la actuación nacional. Gustavo Sánchez consiguió siete medallas, tres de oro y cuatro de plata, mientras que Kollin Castro logró tres oros y tres platas. Juan Mantilla y Jhon Tascón terminaron cada uno con tres títulos, una plata y un bronce. También conquistaron tres oros Juliana Franco, Daniela Verswyvel, Clara Guerrero y Gabriela Rueda. Entre quienes ganaron dos títulos estuvieron nombres de enorme importancia para el futuro inmediato como los pesistas Jeison López y Mari Leivis Sánchez, además de figuras como Sara López, John Rodríguez, Marcela Hernández y Camilo Vera.

Santo Domingo también dejó resultados que fueron más allá de los grandes nombres individuales. El rugby colombiano ganó los dos títulos disponibles, manteniendo su dominio regional, mientras que el polo acuático femenino consiguió un oro histórico y el voleibol masculino se proclamó campeón. Fueron señales especialmente valiosas en los deportes de conjunto, un terreno en el que Colombia tradicionalmente ha tenido mayores dificultades para convertir su talento individual en resultados sostenidos. En contraste, hubo disciplinas que se marcharon sin medallas, como bádminton, baloncesto, béisbol y softbol.

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El segundo puesto, entonces, debe entenderse como un punto de partida y no como el destino. El nivel de dificultad irá aumentando conforme avance el ciclo olímpico. Después de los Centroamericanos aparecerán los Juegos Sudamericanos, donde entrarán en escena otras potencias del continente y Colombia tendrá una nueva oportunidad para medir el alcance real de su proceso. Más adelante llegará Lima 2027, sede de unos Juegos Panamericanos que originalmente estaban destinados a Barranquilla y que representarán el último gran evento multideportivo continental antes de Los Ángeles 2028.

Ahí estará la verdadera dimensión de lo conseguido en República Dominicana. Colombia terminó Santo Domingo con 266 medallas y volvió a instalarse como la segunda potencia de los Centroamericanos y del Caribe, pero el gran objetivo está todavía por delante. Los próximos dos años servirán para determinar cuáles de estos campeones pueden trasladar su dominio regional a escenarios cada vez más exigentes y, sobre todo, cuáles pueden llegar a Los Ángeles con posibilidades reales de pelear una medalla olímpica. Santo Domingo dejó resultados, figuras y señales alentadoras; ahora comienza la parte más difícil del camino.

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