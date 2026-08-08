Así era plan para asesinar a Messi que descubrió el FBI de Estados Unidos en pleno Mundial

Lionel Messi durante el Mundial con Argentina. Foto: EFE - Kenneth Fernández

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lionel Messi estuvo en la mira de graves amenazas durante el Mundial de 2026. Un informe de la Policía de Estados Unidos, conocido en las últimas horas, reveló varios episodios que pusieron en alerta a las autoridades durante la Copa del Mundo, entre ellos posibles planes para atentar contra la vida del capitán de la selección de Argentina.

Según la información revelada por el diario español Marca, Messi fue el futbolista que recibió el mayor número de amenazas durante el Mundial, algunas de ellas relacionadas con posibles ataques con armas y explosivos. Los casos fueron seguidos por el Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC), dispositivo coordinado por el FBI durante la competición.

Mire más: River Plate confirmó el fichaje más caro en la historia del fútbol argentino: ¿quién es?

Una de las situaciones más preocupantes se produjo antes del partido entre Argentina y Jordania por la fase de grupos. Un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y aseguró que se dirigía al estadio acompañado por otras dos personas, mientras mencionaba directamente a Messi como objetivo de un posible ataque.

De acuerdo con el reporte, los sospechosos supuestamente pretendían llegar al escenario deportivo con bombas de fabricación casera y un fusil AR-15. La advertencia activó las alarmas de las autoridades estadounidenses, que durante el torneo tuvieron que seguir diferentes amenazas relacionadas con la seguridad del futbolista argentino.

La situación volvió a repetirse alrededor del partido entre Argentina y Egipto, por la ronda de eliminación directa. Un usuario publicó en X una amenaza en la que aseguraba que pretendía ingresar al estadio de Atlanta con cuatro bombas adheridas a su cuerpo para atentar contra Messi, en otro de los episodios que fueron puestos bajo seguimiento de las autoridades.

Durante ese mismo encuentro apareció una nueva alerta. Otra persona llamó para asegurar que había colocado tres bombas dentro de papeleras ubicadas en las tribunas del estadio. Ante la gravedad de la advertencia, artificieros y perros especializados en la detección de explosivos realizaron una inspección del escenario.

No se pierda: ¿David Alonso tiene lo suficiente para la MotoGP? Este ha sido su impresionante camino

La revisión permitió establecer que no había ningún explosivo en los lugares señalados, por lo que aquella amenaza terminó siendo una falsa alarma. Sin embargo, los diferentes episodios conocidos muestran el nivel de riesgo que tuvieron que evaluar las autoridades alrededor de Messi durante su participación en la Copa del Mundo.

Más estrellas estuvieron en peligro

El argentino no fue la única figura que apareció en los registros relacionados con la seguridad. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, también fue objeto de una situación que llamó la atención de las autoridades, después de que la FIFA comunicara al FBI la presencia de un hombre sospechoso que buscaba obtener información sobre el alojamiento del futbolista portugués.

También, mire: Gianni Infantino, señalado por un supuesto romance oculto durante su paso por la UEFA

Según el reporte, dos días después la Policía de Houston localizó y arrestó al sospechoso dentro del hotel en el que estaba hospedada la selección de Portugal. El episodio se suma a los casos que debieron ser atendidos durante un Mundial en el que las principales figuras estuvieron rodeadas de importantes dispositivos de seguridad.

El momento complicado que atraviesa Lionel Messi

La información sobre las amenazas contra Messi salió a la luz en las últimas horas, justo en un momento especialmente difícil para el futbolista argentino. Este sábado se conoció la muerte de su padre, quien llevaba varias semanas en estado crítico y finalmente falleció este sábado.

La noticia fue difundida durante la mañana y que golpea al jugador mientras ahora se revelan los graves episodios de seguridad que lo rodearon durante el Mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador