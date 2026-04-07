Nacional no suelta la cima: victoria sufrida contra Jaguares en el Atanasio Girardot

Con goles de Andrés Sarmiento y Eduard Bello, el equipo verdolaga reafirmó su liderato tras un partido más apretado de lo esperado. Foto: Atlético Nacional via Instag

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Atlético Nacional cumplió con su partido pendiente y lo hizo con autoridad. El conjunto dirigido por Diego Arias derrotó 2-1 a Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot, en duelo aplazado de la segunda jornada de la Liga BetPlay. Un resultado que no solo le permite afianzarse en lo más alto de la tabla.

Desde el arranque, el equipo antioqueño dejó clara su intención de imponer condiciones. Nacional tomó la iniciativa y generó las primeras aproximaciones con Andrés Felipe Román, quien avisó con un remate desviado, y posteriormente con Alfredo Morelos, que exigió al arquero Franklin Mosquera.

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Sarmiento abrió el camino, Jaguares respondió

La insistencia verdolaga tuvo recompensa al minuto 16. En una acción colectiva bien elaborada, Morelos pivotó de espaldas al arco y habilitó a Andrés Sarmiento, quien condujo hasta la frontal del área y sacó un remate cruzado imposible para el guardameta rival. Un gol que reflejaba lo que pasaba en el campo.

Sin embargo, Jaguares no bajó los brazos y encontró el empate antes del descanso. A falta de diez minutos para el final del primer tiempo, Yairo Moreno filtró un balón preciso para Cristian ‘Jopito’ Álvarez, que aprovechó que Kevin Castaño —en su debut— estaba adelantado y definió con calidad por encima del portero para el 1-1.

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Bello sentencia y Nacional controla

Para la segunda mitad, Atlético Nacional volvió a asumir el protagonismo. Con mayor posesión y dominio territorial, el equipo local buscó el tanto de la victoria que finalmente llegó al minuto 68. Nuevamente Sarmiento fue determinante por el sector izquierdo: enganchó y lanzó un centro preciso que encontró a Eduard Bello, quien se lanzó de palomita para marcar el 2-1 definitivo.

Con la ventaja en el marcador, Nacional manejó el ritmo del partido con mayor tranquilidad. Aunque mantuvo la intención ofensiva, bajó la intensidad y se mostró sólido en defensa ante los intentos de Jaguares, en un tramo final con pocas opciones claras.

Un líder cada vez más sólido

Con este triunfo, Atlético Nacional alcanza los 34 puntos, producto de 11 victorias, un empate y tres derrotas, números que lo consolidan como líder de la Liga BetPlay. Por su parte, Jaguares de Córdoba se mantiene en la parte baja de la tabla, en la casilla 18 con 14 unidades.

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