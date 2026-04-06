Richard Ríos marcó gol en el empate de Benfica en la Liga de Portugal: video

El antioqueño llegó a cuatro participaciones de gol en las últimas tres presentaciones ligueras. Foto: EFE - CARLOS BARROSO

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Richard Ríos volvió tras su participación con la selección de Colombia y tomó su buen momento en Portugal en donde lo dejó. Sin embargo, Benfica no logró sumar de a tres y empató con Casa Pia 1-1 y desperdició la oportunidad de acercarse a Sporting de Lisboa, que está en la segunda posición.

El volante de la selección de Colombia fue titular los 90 minutos y fue uno de los más destacados en el conjunto visitante.

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Así fue el gol de Richard Ríos

A los 68 minutos, cayó un centro en el área y tras un cabezazo de Schjelderup, Ríos apareció para empujar el balón y marcar de cabeza el tanto con el que se adelantaban en el marcador las águilas.

Sin embargo, la ventaja en el marcador no le duró mucho al visitante, debido a que diez minutos después, Casa Pia encontró el empate con gol de Rafael Brito.

El volante colombiano no se registraba con goles desde el pasado 14 de marzo, partido en el que anotó un gol en la victoria 2-1 contra Aruca en la fecha 26.

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No obstante, venía de ser figura con su club en el triunfo contra Vitória con dos pases de gol y mantiene la buena racha de actuaciones para el club de José Mourinho

Con el empate, Benfica se mantiene en la tercera posición de la liga portuguesa con 66 unidades, a dos de Sporting y a siete de Porto.

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