Deportes Tolima vs. Universitario: hora y dónde ver en vivo el partido de Copa Libertadores

El conjunto Pijao comienza su participación en Copa Libertadores en condición de local contra el equipo peruano. Foto: Deportes Tolima via X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportes Tolima se alista para un nuevo desafío internacional. Este martes, el conjunto de Ibagué será local contra Universitario de Perú en el estadio Manuel Murillo Toro, en un duelo clave para comenzar con pie derecho su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ambos equipos comparten el Grupo B junto a Nacional de Montevideo y Coquimbo Unido, en una zona que será exigente desde la primera fecha. Por eso, sumar en casa se vuelve una necesidad para los dirigidos por Lucas González.

Le recomendamos leer: O’Higgins vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo la Copa Sudamericana

Tolima llega en alza y quiere extender su racha

El equipo vinotinto y oro atraviesa un momento positivo. Es tercero en la Liga BetPlay con 27 puntos y acumula siete partidos sin perder en todas las competiciones, con un balance de cuatro victorias y tres empates.

Además, su presencia en esta instancia no fue fácil y llega con roce internacional. En las fases previas dejó en el camino al Deportivo Táchira y al chileno O’Higgins.

Para este compromiso, el entrenador Lucas González contará con su nómina principal. Nombres como Neto Volpi, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres y Luis Sandoval aparecen como piezas clave para sostener el buen momento del equipo.

El propio González anticipó un duelo exigente desde lo táctico. Señaló que ya han enfrentado rivales con esquemas similares al que podría proponer Universitario, basado en una línea de tres defensores y carrileros. Tras el empate 2-2 ante Independiente Santa Fe, el técnico aseguró que el equipo trabajará en la recuperación y en ajustar detalles para llegar en óptimas condiciones.

Le podría interesar: Millonarios recuperó a Falcao García justo a tiempo para su debut en la Copa Sudamericana

Universitario, motivado tras el clásico

Del otro lado estará un rival que también llega con confianza. Universitario, dirigido por el español Javier Rabanal, viene de vencer 1-0 a Alianza Lima en el Superclásico peruano, un resultado que elevó el ánimo del plantel.

El conjunto limeño es cuarto en el Torneo Apertura y, tras una derrota a inicios de marzo ante Los Chankas, ha logrado recomponerse con dos victorias y un empate en sus más recientes presentaciones.

La delegación peruana viajó a Ibagué con una base similar a la que disputó el clásico. En su plantilla destacan jugadores como el portero Manuel Vargas, los defensores Caín Fara y Matías Di Benedetto, el volante Miguel y los atacantes Andy Polo y Alex Valera.

Hora y dónde ver Tolima vs. Universitario

Fecha: martes 7 de abril de 2026

Hora: 9:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: Manuel Murillo Toro

TV: ESPN y Disney+

Un antecedente lejano

El último cruce entre ambos equipos se remonta a octubre de 1997, en los cuartos de final de la extinta Copa Conmebol. En aquella serie, Universitario se impuso 2-0 en Lima, mientras que Tolima había ganado 1-0 en el duelo de ida en Colombia.

Hoy, casi tres décadas después, vuelven a encontrarse en un escenario mayor y con objetivos renovados. Para Tolima, la consigna es clara: hacer respetar la casa y dar el primer golpe en un grupo que no da margen de error.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador