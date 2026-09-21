Atlético Nacional muestra a su mediocampista ofensivo James Rodríguez durante su debut en la primera división del fútbol colombiano. Foto: EFE - @nacionaloficial

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Nacional vs. Llaneros, en vivo: segundo partido de James Rodríguez en la Liga Betplay 2026 Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Atlético Nacional viene de vencer, en el último minuto, 3-2 a Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Más allá del resultado, el partido pasó a la historia por ser el debut de James David Rodríguez Rubio en el fútbol profesional colombiano (FPC), más precisamente en primera.

Pasada esa euforia, ahora Nacional piensa en volver a sumar de a tres para posicionarse como líder de la Liga Betplay 2026-II. Eso sí, para lograrlo, el verde paisa debe ganar con una holgada diferencia si quiere superar en la tabla a América de Cali que acumula 21 puntos y +15 en la diferencia de gol.

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Adicionalmente, también hay mucha expectativa por la presencia de James Rodríguez, uno de los convocados por el técnico Lucas González. El cucuteño de 35 años jugó media hora en el partido contra Internacional y dio la asistencia para el gol del triunfo desde su especialidad, el tiro de esquina.

Por su parte, Llaneros intenta sumar para mantenerse cerca del grupo de los ocho. Incluso un triunfo esta noche frente a Nacional podría significarle la entrada a ese grupo de privilegio. Todo esto con la intención de llegar a la última fecha con serias chances de clasificar a los cuadrangulares de Navidad.

Nacional vs. Llaneros: minuto a minuto desde Villavicencio

🗒️ Este es el equipo inicialista elegido por el 𝗗𝗧 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 para recibir a 𝗔𝘁𝗹𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹. 🏳️🏴 ¡𝑭𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐!



⌚️ 8:15 p.m.

🏆 Fecha 11 Liga BetPlay 2026-2. pic.twitter.com/lWx6mSUTot — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) September 21, 2026

Nuestra nómina titular para jugar la fecha 11 ante Llaneros, en el Bello Horizonte 'Rey Pelé', de Villavicencio.



¡Vamos que vamos, Nacional! 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/WwxPaBvg7i — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 21, 2026

Fecha : domingo 20 de septiembre de 2026

: domingo 20 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta

: estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta Hora : 8:15 p . m.

: 8:15 p . m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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