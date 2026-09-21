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Nacional vs. Llaneros, en vivo: segundo partido de James Rodríguez en la Liga Betplay 2026

Nacional visita a Llaneros en Villavicencio, Meta, con la firme intención de tomar el liderato de la Liga Betplay 2026-II de la mano de James Rodríguez.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de septiembre de 2026 – 07:26 p. m.
Nacional vs. Llaneros, en vivo: segundo partido de James Rodríguez en la Liga Betplay 2026
Atlético Nacional muestra a su mediocampista ofensivo James Rodríguez durante su debut en la primera división del fútbol colombiano.
Foto: EFE - @nacionaloficial

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Atlético Nacional viene de vencer, en el último minuto, 3-2 a Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Más allá del resultado, el partido pasó a la historia por ser el debut de James David Rodríguez Rubio en el fútbol profesional colombiano (FPC), más precisamente en primera.

Pasada esa euforia, ahora Nacional piensa en volver a sumar de a tres para posicionarse como líder de la Liga Betplay 2026-II. Eso sí, para lograrlo, el verde paisa debe ganar con una holgada diferencia si quiere superar en la tabla a América de Cali que acumula 21 puntos y +15 en la diferencia de gol.

Adicionalmente, también hay mucha expectativa por la presencia de James Rodríguez, uno de los convocados por el técnico Lucas González. El cucuteño de 35 años jugó media hora en el partido contra Internacional y dio la asistencia para el gol del triunfo desde su especialidad, el tiro de esquina.

Por su parte, Llaneros intenta sumar para mantenerse cerca del grupo de los ocho. Incluso un triunfo esta noche frente a Nacional podría significarle la entrada a ese grupo de privilegio. Todo esto con la intención de llegar a la última fecha con serias chances de clasificar a los cuadrangulares de Navidad.

Nacional vs. Llaneros: minuto a minuto desde Villavicencio

20 de septiembre de 2026 – 07:25 p. m.

XI de Llaneros

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 07:25 p. m.

James, al banco de suplentes

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 07:15 p. m.

¿A qué hora juega Nacional?

  • Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta
  • Hora: 8:15 p . m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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