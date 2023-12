Nacional y Deportivo Cali, sancionados por disturbios: ¿Cuánto tendrán que pagar?

Nacional y Deportivo Cali recibirán una multa por los disturbios acontecidos en la fecha 3 del cuadrangular. Foto: El Espectador

¿Cuales son las penalizaciones para Nacional y Cali?

La División Mayor del Futbol Colombiano, Dimayor, por medio del comité disciplinario dio a conocer las sanciones que se les impondrá a Nacional y Deportivo Cali por los disturbios generados por sus hinchas durante el desarrollo de la penúltima fecha de los cuadrangulares semifinales.

El Deportivo Cali fue sancionado con 6 fechas. Los tres primeros juegos que el equipo azucarero dispute en condición de local en 2024 tendrán que ser a puerta cerrada, los tres siguientes no podrá ingresar público a las tribunas de occidental baja y norte. Además el conjunto caleño tendrá que pagar una multa de $13.920.000.

Atlético Nacional tendrá que pagar la multa de $11.600.000. Mientras que los dos primeros juegos del próximo año tendrán que ser sin público. Las siguientes dos fechas, además, se prohibirá el acceso de público las tribunas norte y noroccidental.

En la penúltima fecha de los cuadrangulares, en partidos de Nacional vs. DIM y Deportivo Cali vs. Junior, hubo varios disturbios protagonizados por las hinchadas locales. Los juegos se tuvieron que sorprender pues, los jueces entendieron que no había garantías para el normal desarrollo de la competencia.

Atlético Nacional, quien disputaba su juego en el estadio Polideportivo sur de Envigado porque el Atanasio Girardot estaba asignado para el concierto de Karlol G, la alcaldía de Envigado dejó claro que no le volverá a prestar el escenario ni a Nacional, ni al Medellín en lo que resta del año para evitar que situaciones de este tipo.

“La situación con los hinchas se volvió compleja, pues después del quinto gol de Medellín, donde desde el puesto de mando unificado en coordinación con la Policía se proyectó garantizar la seguridad al interior del complejo, estamos en que internamente no se dio ninguna situación lamentable, pues los hinchas salieron a las vías externas y dentro de eso se presentaron algunos hechos aislados. Validando con nuestro alcalde Braulio Espinoza, se toma la decisión de no prestar el estadio durante lo que resta del año, pues para esta temporada y el otro año se revisarán específicamente cualquier petición”, dijo a Blu Radio el secretario de seguridad de Envigado, Alejandro Betancourt.

El partido en el estadio de Palmaseca, entre el Deportivo Cali y Atlético Junior, tuvo que ser suspendido luego de que un grupo de hinchas del equipo verde invadiera el terreno de juego. Los marcadores de los partidos solo se modificaron en el caso del Deportivo Cali, quien luego de ir 2-0 perdiendo, por retirada deportiva se determinó que el juego terminaría 3-0 en su contra. Nacional luego de ir perdiendo su partido 5-0 ante el DIM no sufrió ninguna modificación en el resultado.

