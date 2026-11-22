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Once Caldas y Atlético Nacional empataron 0-0 este sábado en el estadio Palogrande de Manizales, en un compromiso correspondiente a la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El encuentro, que enfrentó a dos protagonistas del fútbol colombiano, dejó a ambos equipos con un punto en el grupo A.
El blanco blanco no consiguió aprovechar su condición de local ni la superioridad numérica de la que dispuso durante buena parte del encuentro. Al minuto 39, Felipe Marín, volante de Nacional, recibió tarjeta roja directa por una falta temeraria. Sin embargo, el conjunto manizaleño no encontró los caminos para romper la resistencia verdolaga.
Las estadísticas reflejaron lo parejo del compromiso, pero también la escasa producción ofensiva de los dos equipos. Tanto Once Caldas como Nacional tuvieron poca profundidad a lo largo del encuentro. Apenas hubo un tiro al arco por bando. Ninguno logró imponer condiciones en ataque ni generar suficientes oportunidades para desequilibrar el marcador.
Este fue el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos durante el último mes y, curiosamente, todos terminaron empatados. En la última fecha del todos contra todos igualaron 1-1 en Medellín, mientras que en las semifinales de la Copa BetPlay registraron un 1-1 en Manizales y un 2-2 en Medellín. El cuadro caldense avanzó por penaltis.
Con este resultado, Independiente Medellín quedó como líder provisional del grupo A, gracias a su victoria 1-0 sobre Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Jason Medina marcó el único gol del compromiso y le permitió al Poderoso sumar sus primeros tres puntos. Apenas comienza esta fase, por lo que todavía queda mucho por definir.
En el grupo B, los cuatro equipos terminaron igualados con un punto después de la primera jornada. América de Cali empató 2-2 como visitante frente a Atlético Bucaramanga, mientras que Deportivo Cali y Millonarios protagonizaron otro encuentro sin goles en Palmira (0-0). Así, ninguno consiguió tomar ventaja en el arranque de los cuadrangulares semifinales.
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