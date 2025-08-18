São Paulo vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de Copa Libertadores

William Tesillo (d) de Nacional disputa un balón con Luciano da Rocha Neves de Sao Paulo este martes, en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). Foto: EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

São Paulo del entrenador argentino Hernán Crespo recibirá este martes al peligroso Atlético Nacional, con la mira en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y Lucas Moura tocando la puerta de la titularidad.

Recuperado de la lesión en la rodilla derecha que le ha limitado a solo tres partidos en el Brasileirao de 2025, uno de los “mayores desafíos” de su carrera según sus propias palabras, Lucas Moura fue clave el sábado en el empate 2-2 del São Paulo ante el Sport Recife por la liga local.

Un gol del exjugador de Paris Saint-Germain y Tottenham inició la remontada en un compromiso que los paulistas perdían 2-0 a los 50 minutos.

“Estoy contento por él, porque hizo gol después de mucho tiempo” y “está consiguiendo minutos”, dijo Crespo, quien calibra la posibilidad de incluirlo en la alineación para la vuelta de los octavos de final.

El último gol de Lucas Moura, de 33 años, databa de enero, en el marco del Campeonato Paulista.

La ida de este cruce de octavos de final, disputada la semana pasada en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, finalizó con empate 0-0.

Allí, Atlético Nacional le perdonó la vida al Sao Paulo, pues Edwin Cardona falló dos penaltis.

Momento de inflexión

Desde que Crespo asumió la dirección a mediados de junio, en medio de una crisis que le costó el cargo de director técnico a Luis Zubeldía, Sao Paulo ha despertado.

Con él, la Máquina Tricolor carbura, con récord de seis victorias, tres empates y dos derrotas en todas las competiciones y un único borrón en la hoja de ruta: la eliminación en los octavos de final de la Copa de Brasil a manos del Athletico Paranaense, de segunda división.

Pese al buen momento que vive el Sao Paulo, no fue fácil el primer pulso contra Atlético Nacional.

Además de los dos penales errados por Cardona en la ida, Marlos Moreno y Marino Hinestroza mandaron remates a los postes.

Consciente de la alta exigencia de la revancha, Crespo descansó a varios de sus teóricos titulares el fin de semana, desde el arquero Rafael al atacante Luciano.

Es un punto de inflexión para el Sao Paulo, tres veces campeón de la Copa Libertadores (1992, 1993 y 2005) y una vez ganador de la Copa Sudamericana (2012). Lucas Moura, antes de ir a Europa, fue parte del plantel que se llevó aquel último título.

Confianza

Atlético Nacional igualó el sábado 2-2 con Fortaleza en el Torneo Clausura de Colombia. Su entrenador, Javier Gandolfi, dio descanso a varios titulares.

Dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), el Verdolaga tiene confianza en salir bien parado.

“Estamos con toda la ilusión”, advirtió Gandolfi antes del viaje. “Regresaremos de Brasil con la clasificación”, se atrevió a prometer.

El ganador chocará en cuartos de final con el triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras una victoria 1-0 del Fogão la semana pasada en Rio de Janeiro.

Alineaciones probables:

São Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino - Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Enzo Díaz - Lucas Moura - André Silva, Luciano. DT: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido - Jorman Campuzano, Juan Zapata - Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno - Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG).

São Paulo vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de Copa Libertadores

Hora: 7:30 p.m.

TV: ESPN y Disney+.

