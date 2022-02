Tolima dio el golpe y venció a Nacional en el Atanasio Girardot

Nacional y Tolima, en uno de los partidos atractivos de la fecha 4 de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Nacional y Tolima se encargaron de cerrar la jornada de este jueves en la Liga BetPlay. Los verdolagas venían con aire en la camiseta tras vencer a Millonarios. Los pijaos, que también llegaban a la fecha 4 con una victoria sobre Unión Magdalena, querían recuperar la memoria y vencer al conjunto paisa en su casa.

Si le interesa seguir leyendo sobre fútbol colombiano, puede ingresar aquí

Nacional tuvo la posesión del balón la mayoría del partido. Los locales fueron los más propositivos, aunque las llegadas de parte y parte fueran más bien pocas. El peligro en ambos arcos se presentó más que todo por la media distancia y no tanto por remates dentro de las áreas.

En los últimos once partidos entre Tolima y Nacional, los pijaos apenas han caído dos veces, una de esas en el partido más reciente, cuando los verdolagas ganaron por 1-0 en julio del año pasado.

Puede leer: El béisbol colombiano hace historia: Caimanes ganó la Serie del Caribe

El único gol del partido llegó en la segunda mitad. Andrés ‘El Rifle’ Andrade perdió un balón en la mitad de la cancha producto de la presión de Tolima. Gustavo Ramírez, que vio a Kevin Mier mal ubicado, remató y con la complicidad del arquero, logró abrir el marcador al minuto 60 y darle la ventaja a Tolima.

Sobre el final hubo ilusión. Yeison Guzmán había logrado anotar en el minuto 92, pero el gol fue anulado por un fuera de lugar previo. Gran trabajo en el sector defensivo de Tolima. Los dirigidos por Hernán Torres lograron contener el ataque y la necesidad de Nacional, que finalmente no fue preciso en el último cuarto de cancha y no encontró los espacios necesarios para igualar el marcador. Primera derrota en el campeonato para los verdolagas.

Le puede interesar: Colombia le ganó a Ecuador y sueña con las ‘semis’ de la Copa América de futsal

Tolima, que quedó en el segundo puesto de la Liga BetPlay con nueve puntos, recibirá a Bucaramanga en la próxima fecha; mientras que Nacional, quinto con siete puntos, visitará a Pasto.

Le recomendamos: La hora de la verdad de Jorge Carrascal

En los otros partidos de la jornada de este miércoles, Águilas Doradas venció en condición de visitante a Equidad por 1-0; Unión Magdalena y Pasto empataron sin goles y Jaguares, que está como líder del campeonato con 10 unidades, derrotó por 3-1 a Patriotas.

Cortuluá vs. América y Once Caldas vs. Medellín serán los partidos que cerrarán la fecha 4 de la Liga BetPlay este viernes.