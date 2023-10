Unión Magdalena venció a Nacional y evitó que llegara al liderato de la Liga

Ricardo 'El Caballo' Márquez abrió el marcador en la victoria de Unión sobre Nacional. Foto: @UnionMagdalena

Nacional, que quería asegurar de una vez su tiquete a los cuadrangulares semifinales y pelear el liderato, terminó perdiendo sobre los últimos minutos con un gol agónico de Gustavo Torres, que le dio una victoria importante a Unión Magdalena, que sueña con mantenerse en primera división.

Fue una primera parte de pocas emociones, pero no se fue en blanco. Nacional no jugaba bien, pero ya es sabido que los verdolagas no necesitan lucirse para obtener los resultados que necesitan.

Puede leer: Jugador de Nacional, entre los más prometedores del mundo: le contamos quién es

Le anularon un gol a Unión Magdalena al minuto 12 que encendía las alarmas, y aunque Nacional hacía esfuerzos por equilibrar el compromiso, no pudo irse al descanso con su arco en cero, pues Ricardo ‘El Caballo’ Márquez abrió el marcador por medio de un penalti que convirtió al minuto 36.

Y la historia parecía repetirse con Unión Magdalena. Ya han sido varias ocasiones en las que el cuadro samario empieza ganando, pero su principal problema es que no puede sostener el marcador. Y solamente pasaron 10 minutos de la segunda parte para que Nacional encontrara el empate.

Le puede interesar: Max Verstappen engrandeció su leyenda: tricampeón de la Fórmula 1

Con la complicidad de Ramiro Sánchez, guardameta de Unión, Nacional pudo empatar por un rebote que dejó el arquero y que Felipe Aguirre aprovechó para igualar el marcador en Santa Marta.

Los minutos fueron pasando y las emociones fueron cayendo, pero el partido tenía reservada una más. Fue al minuto 87, que Gustavo Torres aprovechó un rebote en el área para anotar el segundo gol del partido y poner a celebrar a su hinchada.

Victoria importante para Unión Magdalena, que sueña con mantener la categoría. Con estos tres puntos, los samarios quedaron en la décima casilla con 21 unidades, mientras que Nacional sigue tercero con 27.

Le recomendamos: Colombia sufre una baja importante para las eliminatorias: ¿de quién se trata?

En la próxima fecha, Nacional jugará una nueva edición del clásico paisa contra Medellín, mientras que Unión Magdalena visitará a Pasto.

El comienzo de la fecha dejó como registro la victoria de Tolima sobre Jaguares, que hila seis triunfos en la Liga, así como el gran partido entre Junior y Cali, que se llevó el conjunto tiburón por 3-2 y lo dejó muy cerca del grupo de los ocho.

Le puede interesar: Video: Dávinson Sánchez marcó su primer gol con Galatasaray

En la jornada de este sábado, Pereira remontó en los minutos finales el partido contra Envigado y se llevó tres puntos de visita. En el cierre de hoy, Santa Fe recibe a Águilas Doradas, líder del campeonato.

Mañana, por la jornada dominical, Equidad recibe a Pasto, Medellín a Huila y Chicó a Once Caldas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador