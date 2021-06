Verdolaga en Inglaterra: Yerson Mosquera, nuevo jugador de Wolverhampton

Se confirmó la noticia con la que se especulaba desde hace semanas: Yerson Mosquera es nuevo jugador de Wolverhampton.

El joven central llegará a Inglaterra procedente de Atlético Nacional, equipo en el que era una de las principales promesas de la liga colombiana.

Aunque no es oficial, se especula con que el club inglés habría pagado una cifra cercana a los cinco millones de euros y que los verdolagas se habrían reservado el 10% de los derechos del futbolista.

Nuestro primer fichaje del verano



¡Quiubo Colombia! 🇨🇴pic.twitter.com/Mdh7U2IhmS — Wolves Español (@WolvesEspanol) June 17, 2021

Mosquera, con 20 años, se une a James Rodríguez, Yerry Mina, Steven Álzate y Jefferson Lerma en el fútbol de Inglaterra y es uno de los principales proyectos para el futuro de la selección de Colombia.

En su despedida del verde de Antioquia, el defensor expresó a través de sus redes sociales: “Quiero darle un agradecimiento al club, a la hinchada y a todos los que hicieron parte de mi proceso. Gracias por todo este tiempo que me brindaron, el apoyo, las oportunidades. La verdad me voy un poco triste porque no pude conseguir un título con el club, pero voy por un sueño que muchos jugadores quieren lograr en su vida y solo tengo palabras de agradecimiento”.

A Mosquera lo esperan en Inglaterra para adelantar los exámenes médicos correspondientes, a pesar de que su fichaje por el club de la Premier League ya se anunció de manera oficial.