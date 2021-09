Bucaramanga superó al América de Osorio y se metió entre los ocho

América defiende muy mal. Esa es la principal razón de su derrota 2-1 frente al Bucaramanga, en el estadio Alfonso López, de la capital santandereana. Apenas iban tres minutos de juego cuando Álvaro Meléndez abrió el marcador para los leopardos, que llegaron tres veces en la primera parte y marcaron dos goles, pues antes del descanso Alejandro Quintana amplió la diferencia.

Perdiendo desde muy temprano, el cuadro escarlata intentó reaccionar, pero para generar peligro en el arco rival depende exclusivamente de Déinner Quiñones y Adrián Ramos. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio todavía no logran interpretar la idea futbolística del estratega risaraldense, que por momentos también luce confundido con sus planteamientos.

Para el segundo tiempo Osorio le metió mano al equipo e hizo algunas modificaciones que pronto le dieron resultado, pues Adrián Ramos anotó el descuento. Infortunadamente el artillero caucano sufrió un golpe en la acción del gol y minutos después fue sustituido. Eso mermó el ímpetu de los visitantes que siguieron manejando la pelota, pero no generaron mucho peligro ante los 11 jugadores del cuadro santandereano metidos en su propio campo.

Con el triunfo 2-1, Bucaramanga llegó a 17 puntos y está en el grupo de los ocho, mientras que América se quedó en 14 y su clasificación a las finales sigue comprometida. En la próxima fecha, los rojos caleños reciben al Atlético Huila, mientras que los leopardos visitan al Independiente Medellín.

En otro de los juegos de la jornada sabatina, Júnior se llevó los tres puntos en su visita a Águilas de Rionegro. Ganó 2-1 con anotaciones de Fabián Sambueza y Luis ‘Cariaco’ González. El descuento fue un autogol de Wálmer Pacheco. Antes, Santa Fe ratificó su mejoría y venció 3-1 a Envigado. Juan Sebastián Pedroza, Kelvin Osorio y John Velásquez hicieron los goles cardenales, mientras que el de los naranjas fue obra de Jonathan Lopera, de penalti. El líder Atlético Nacional cortó una racha de nueve triunfos seguidos al igualar 1-1 con Pasto, en el Atanasio Girardot, con goles de Jefferson Duque y Kevin Rendón.

La undécima fecha comenzó el viernes con la victoria 2-1 del Cali ante Pereira. Teófilo Gutiérrez y Andrés Colorado marcaron para los azucareros, mientras que Carlos Ramírez lo hizo por los matecañas. Once Caldas, en casa, empató 1-1 con Alianza Petrolera. Los visitantes se fueron en ventaja por intermedio de Brayan Gil, pero su compañero Freddy Flórez marcó en propia puerta para la igualdad.

Este domingo se jugarán los partidos Patriotas vs. Tolima (2:00 p.m.), Jaguares vs. Millonarios (4:00 p.m.) y Quindío vs. Medellín (8:10 p.m.). La jornada se cierra el lunes con el duelo Huila vs. Equidad, desde las 8:00 p.m..