Cambio de técnico en Equidad: Daniel Gómez, hijo del Bolillo, quedó como encargado

Equidad ocupa el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Foto: CD La Equidad

Equidad confirmó la salida de Andrés Merino tras una serie de malos resultados. El equipo bogotano ocupa el último lugar de la Liga BetPlay. En 14 partidos dirigidos, el técnico español registró dos victorias, cinco empates y diez derrotas, lo que se traduce en un rendimiento del 26,5%.

“Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven, con proyección y mucho potencial para el futuro”, señaló el conjunto asegurador en su comunicado oficial.

La salida de Merino se suma a una tendencia que ha marcado el torneo: con su adiós, ya son nueve los entrenadores que han dejado sus cargos en el segundo semestre.

En la lista aparecen nombres como Alexis García (Unión), David González (Millonarios), Pablo De Muner (Águilas), Diego Raimondi (América), Javier Gandolfi (Nacional), Jorge Bava (Santa Fe), Camilo Ayala (Pasto) y ahora el español de Equidad.

El equipo capitalino confirmó que Daniel Gómez, miembro del cuerpo técnico de Merino, asumirá como entrenador interino hasta final de temporada. Gómez, hijo de Hernán Darío “Bolillo” Gómez —actual seleccionador de El Salvador—, tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional.

El nuevo técnico de Equidad es el hijo del Bolillo Gómez.



El saliente Diego Merino sumó 10 derrotas en 14 partidos.



Nos llenamos de entrenadores de afuera que van y vienen sin dejar NADA. https://t.co/EjpXif1vTV pic.twitter.com/50a3stOrQ6 — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) October 9, 2025

Gómez tuvo una breve carrera como futbolista a nivel juvenil en clubes como Leones, Envigado y el CAI de Panamá, además de hacer parte de procesos juveniles de la selección Sub-17 de Colombia. No dio el salto al profesionalismo y prefirió enfocarse en la parte técnica.

Formado como entrenador en España, Gómez trabajó junto a su padre en la selección de Panamá como analista de video (2018) y en Independiente Medellín en 2021 como asistente técnico. También pasó por el Real Cartagena, donde fue ayudante de Óscar Pazo y Martín Cardetti.

