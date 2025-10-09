Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Cambio de técnico en Equidad: Daniel Gómez, hijo del Bolillo, quedó como encargado

El antioqueño estará como entrenador interino hasta el final de la temporada tras la salida del español Diego Merino.

Daniel Bello
Daniel Bello
09 de octubre de 2025 - 08:17 p. m.
Equidad ocupa el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Equidad ocupa el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Foto: CD La Equidad
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Equidad confirmó la salida de Andrés Merino tras una serie de malos resultados. El equipo bogotano ocupa el último lugar de la Liga BetPlay. En 14 partidos dirigidos, el técnico español registró dos victorias, cinco empates y diez derrotas, lo que se traduce en un rendimiento del 26,5%.

“Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven, con proyección y mucho potencial para el futuro”, señaló el conjunto asegurador en su comunicado oficial.

Vínculos relacionados

Argelia hizo la tarea y ya son 20 los equipos clasificados al Mundial de 2026
Colombia vs. México: hora y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026
Egan Bernal la rompió en Italia y consiguió un nuevo top-10 en la Gran Piemonte

La salida de Merino se suma a una tendencia que ha marcado el torneo: con su adiós, ya son nueve los entrenadores que han dejado sus cargos en el segundo semestre.

En la lista aparecen nombres como Alexis García (Unión), David González (Millonarios), Pablo De Muner (Águilas), Diego Raimondi (América), Javier Gandolfi (Nacional), Jorge Bava (Santa Fe), Camilo Ayala (Pasto) y ahora el español de Equidad.

El equipo capitalino confirmó que Daniel Gómez, miembro del cuerpo técnico de Merino, asumirá como entrenador interino hasta final de temporada. Gómez, hijo de Hernán Darío “Bolillo” Gómez —actual seleccionador de El Salvador—, tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional.

Gómez tuvo una breve carrera como futbolista a nivel juvenil en clubes como Leones, Envigado y el CAI de Panamá, además de hacer parte de procesos juveniles de la selección Sub-17 de Colombia. No dio el salto al profesionalismo y prefirió enfocarse en la parte técnica.

Formado como entrenador en España, Gómez trabajó junto a su padre en la selección de Panamá como analista de video (2018) y en Independiente Medellín en 2021 como asistente técnico. También pasó por el Real Cartagena, donde fue ayudante de Óscar Pazo y Martín Cardetti.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Daniel Gómez

Bolillo Gómez

Equidad

Diego Merino

Liga BetPlay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.