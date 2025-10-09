Argelia hizo la tarea y ya son 20 los equipos clasificados al Mundial de 2026

Futbolistas de la selección de Argelia, nuevo equipo clasificado al Mundial de 2026. Foto: FAF

Argelia se convirtió este jueves en la vigésima selección clasificada a la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El conjunto dirigido por el suizo Vladimir Petkovic aseguró su boleto tras vencer 3-0 a Somalia.

El encuentro tuvo una particularidad. Aunque el fixture marcaba a los somalíes como locales, el partido se disputó en el Estadio Olímpico de Orán, al norte del territorio argelino, ante una multitud del país que logró su regreso a la máxima cita.

La historia no tardó en escribirse. Apenas siete minutos después del pitazo inicial, el delantero Mohamed Amoura abrió el marcador con una volea precisa dentro del área chica que venció la resistencia del guardameta Abdirahman Mahomaud Jama.

Luego, al minuto 20, el capitán Ryad Mahrez amplió la ventaja. El referente argelino controló la pelota con el pecho y definió con un derechazo potente que hizo estallar de júbilo las gradas del moderno escenario de Orán.

En la segunda mitad, Amoura repitió y sentenció la victoria con un cabezazo tras asistencia del propio Mahrez, sellando así una jornada redonda para los “zorros del desierto”. Con este resultado, Argelia confirmó su presencia en la quinta cita orbital de su historia.

La clasificación argelina la convierte en la cuarta selección africana en asegurar su lugar en el torneo, junto a Marruecos, Túnez y Egipto. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) dispone de nueve cupos directos y uno adicional por repechaje, por lo que aún hay boletos disponibles.

Con los norteafricanos sumándose al grupo, ya son 20 los equipos que tienen asegurado su lugar en el Mundial de 2026, el primero que contará con 48 participantes. Argelia, mientras tanto, festeja un regreso que sabe a revancha tras perderse las citas de Rusia 2018 y Catar 2022.

