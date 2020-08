Champasionante

Esta semana comenzará la fase final de la Champions League. De manera inédita, y para poder terminarla de alguna manera debido a la pandemia, se reunirán los ocho clasificados a cuartos de final en una sola ciudad, Lisboa, para eliminarse al estilo de los mundiales, a un solo partido. Aquí mis pronósticos. ¡Hagan los suyos!

Dos equipos franceses, dos españoles, dos alemanes, un italiano y un inglés definirán al campeón. Seis de los ocho jamás han levantado la orejona. Los otros dos, Barcelona y Bayern, se eliminarán entre sí, es decir, que hay un 75 % de posibilidades de coronar a un nuevo campeón por primera vez.

Los cuartos de final comenzarán el miércoles con el duelo entre Atalanta, de los colombianos Duvan Zapata y Luis Muriel, contra PSG. Los italianos claramente no son favoritos, fueron los mejores desde la reanudación en la Serie A, pero el desgaste físico del remate se hizo ver en los últimos juegos. En su primera Champions, los de Gasperini, famosos por su juego ofensivo, poco habitual en su país, quieren sorprender. Hay bajas importantes en el equipo de Lombardía. El arquero Gollini no estará, salió lesionado en la última fecha del torneo local. A esto hay que sumarle el abandono de la concentración del esloveno Josip Ilicic, una de sus grandes figuras, por motivos personales. También está en duda el lateral José Luis Palomino. De todas maneras el estado de forma actual de los parisinos es una incógnita. En Francia se canceló la Liga, apenas tienen dos partidos a cuestas y su máxima figura, Kylian Mbappe, no ha podido entrenar con normalidad tras la lesión sufrida en la final de la Copa de Francia ante Saint Etienne el 24 de julio. Aun así, el PSG es favorito para avanzar a semifinales por primera vez desde que los jeques se hicieron dueños del equipo.

El jueves chocarán Atlético de Madrid, donde está el otro colombiano, Santiago Arias, que desde la reanudación fue titular recurrente, y el nuevo rico de Alemania, el Leipzig, de propiedad de los dueños de la bebida energética RedBull. Su entrenador, Julian Nagelsmann, apenas tiene 33 años, fue el más joven en dirigir en la Bundesliga, a los 25, y cuando se puso la sudadera de este equipo lo salvó del descenso. Ahora lleva dos participaciones en Champions consecutivas. Al frente estará el Atlético de Simeone, para el que pareciera estar diseñada esta fase final de Champions. Su equipo viene de eliminar al campeón Liverpool, de terminar en gran forma la Liga (fue tercero, era sexto cuando se reanudó la competencia), y la intensidad y su capacidad para saber sufrir los momentos difíciles, virtudes conocidas por todos, suelen ser determinantes en este tipo de definiciones. Favorito el equipo español.

El viernes jugarán Barcelona y Bayern. Esta vez llega más fuerte el equipo bávaro, que no pierde desde enero y, además de arrasar como casi siempre en la Bundesliga, hizo ver mal a Chelsea en octavos. Eso sí, al otro lado estará Messi. Pronóstico reservado con tendencia alemana. El sábado se cerrará la serie de cuartos con lo que debería ser mero trámite para Manchester City frente al Lyon francés.