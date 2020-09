En medio del ambiente extraño que nos rodea con motivo de la pandemia, que no es ajeno al fútbol, es una buena noticia el gran momento de los referentes de la selección a pocos días del comienzo de la eliminatoria al Mundial 2022.

Es que si nada extraño ocurre, antes de Navidad se jugarán cuatro fechas, casi una cuarta parte de la eliminatoria. Picar en punta, ganar los dos partidos como local ante Venezuela y Uruguay, así como sumar en las visitas a Chile y Ecuador, es vital en un torneo largo en el que el presente de las figuras de cada país durante las distintas épocas en que se compita marcará diferencias.

Y es que no solamente es lo de James. Los números del 19 del Everton hablan por sí solos. Fue elegido man of the match en dos de los tres juegos de su equipo, con un porcentaje de precisión en sus pases cercano al 90 %, un gol, tres asistencias y buenos índices en recuperación de balón. Su equipo ganó los tres primeros partidos de la Premier League y está en la parte alta de la tabla bajo su liderazgo. Vendrán días malos también. La nómina del Everton da como para soñar con clasificar a la Liga Europa en la normalidad y, si acaso, por consecuencia de un milagro a la Champions. Eso hace que jugar en el Everton sea mucho más difícil que hacerlo en el Madrid. Más allá de la diferencia en términos de entorno, en Inglaterra hay más competencia, hay seis o siete equipos con mejores armas, y en ese escenario, James es de los más destacables en el comienzo de la Premier. Que la figura de la selección esté en forma, feliz y disfrutando el juego no puede más que ser positivo para el equipo de todos. Es algo que no pasaba hace muchos años, desde 2015.

Cuadrado es titular con el nuevo entrenador en la Juventus. Es el único colombiano que juega en un equipo top y nadie discute su importancia en la Juventus. Muriel arrancó con gol su participación en la Serie A como titular, algo que no ocurría en el curso pasado. Duván Zapata tiene un pasado reciente goleador, Barrios fue el mejor en su posición en la liga rusa. Mina es titular indiscutible en el Everton, Dávinson alterna y responde cuando lo ponen, Ospina se quedó finalmente con el puesto de titular en el Nápoles, algo que no pasaba hacía varios años con el antioqueño. En fin, las individualidades dan para pensar en por lo menos nueve de doce puntos posibles en 2020.

Ahora, lo más importante es que el entrenador entienda que para que ellos brillen tendrá que soltarlos un poco. Lo que hemos visto hasta ahora de Queiroz es una idea de juego colectivo al estilo europeo de equipo chico, conservador, reactivo. El fútbol moderno es desequilibrado a propósito y Colombia tiene las armas para ejecutarlo. Veremos si así lo entiende el portugués, que debutará en unas eliminatorias suramericanas, quizás el torneo más difícil del mundo; pero será muy fácil saberlo. Si contra Venezuela pone a cuatro centrales en la defensa, sin laterales que se proyecten al ataque, estaremos condenados al aburrimiento en momentos en que el país necesita alegría.