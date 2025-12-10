Logo El Espectador
Comenzó una nueva era del fútbol capitalino: este es el escudo de Internacional de Bogotá

Un nuevo equipo de Bogotá fue presentado oficialmente como el club que reemplazará a La Equidad en la Liga BetPlay 2026, justo antes del sorteo del campeonato.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
10 de diciembre de 2025 - 05:10 p. m.
Sede deportiva de Internacional de Bogotá.
Sede deportiva de Internacional de Bogotá.
Foto: Jorge Prieto
El fútbol colombiano tiene un nuevo protagonista. Este miércoles 10 de diciembre fue presentado de manera oficial Internacional de Bogotá, el club que ocupará el lugar de La Equidad en la Liga BetPlay a partir de la temporada 2026-I, tras un proceso de compra y rebranding que se venía anticipando desde hace meses.

El anuncio llegó justo en el límite de los plazos, ya que Dimayor realizará hoy mismo el sorteo de la Liga 2026, y el nuevo equipo ya debía tener identidad definida para entrar al bolillero.

Internacional de Bogotá presentó de manera oficial su nuevo escudo y su identidad visual. La institución compartió los detalles a través de sus redes sociales, destacando símbolos y colores que buscan representar la esencia de la capital.

El escudo está compuesto por elementos que remiten a la naturaleza y a la cultura bogotana. En primer lugar, aparece un cóndor de los Andes, ave insignia del país y especie en peligro de extinción. Además, las alas del cóndor forman la figura de los Cerros Orientales, uno de los paisajes más representativos de Bogotá. Por último, un círculo dorado rodea la insignia, símbolo que expresa unión y pertenencia.

La paleta de colores y el nombre también tienen un significado especial. El dorado hace referencia al mito de El Dorado, relato ancestral asociado a la riqueza y la tradición de la región. Este color estará acompañado del blanco y el negro, tonos que, según las redes sociales del club, “hablan de Bogotá”.

Por su parte, el “Internacional” representa la unión entre lo diverso y aquello que conecta a las personas, mientras que “Bogotá” destaca los orígenes del equipo y su identidad ligada a la capital.

La apuesta detrás de Internacional de Bogotá

En cuanto a su estructura y futuro deportivo, el proyecto de Internacional de Bogotá está respaldado por Apollo Sports Capital, grupo encabezado por Al Tylis y Sam Porter, empresarios que han trabajado en clubes como Necaxa (México), DC United (Estados Unidos), entre otros. Su llegada busca posicionar al nuevo equipo como una marca global.

Entre los socios también figuran nombres reconocidos de la industria del entretenimiento como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton y Justin Verlander.

Por ahora, se espera que en los próximos días se confirme el presidente del club y la estructura deportiva con la que competirá desde 2026. Mientras tanto, se presume que sus partidos como local se seguirán disputando en el Estadio Metropolitano de Techo, ubicado al suroccidente de Bogotá.

Aunque el equipo ocupa la ficha de La Equidad, Internacional de Bogotá no heredará sus estadísticas, títulos ni registros históricos. Su camino inicia desde cero, con un proyecto que pretende ser “de nueva generación”, combinando fútbol, identidad capitalina y entretenimiento.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

