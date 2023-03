Con nómina mixta, Millonarios ganó y gustó ante un flojo Deportivo Cali

Millonarios, con una nómina mixta, venció 2-0 al Deportivo Cali, en el estadio El Campín. Foto: Millonarios FC

Apenas 30 minutos bastaron para que ante unos 20 mil espectadores una nómina alterna de Millonarios liquidara el duelo ante el Deportivo Cali, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Con compromiso de Copa Libertadores este miércoles, ante Atlético Mineiro en el estadio El Campín, el técnico Alberto Gamero decidió reservar a la mayoría de sus titulares para enfrentar al Cali que dirige Jorge Luis Pinto.

Antes del juego, no había mucho optimismo en la hinchada albiazul debido a que el equipo no venía jugando bien. Un plantel similar cayó la semana pasada en su visita al Caldas y el once de gala sufrió el jueves para superar a Universidad Católica de Ecuador, por la Libertadores.

Pero los jóvenes respondieron, apoyados por la experiencia de Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira. A los seis minutos Millonarios aprovechó una mala salida del defensa Germán Mera y Jader Valencia anotó el primer gol con un remate colocado desde el borde del área, imposible para el arquero azucarero Kevin Dawson.

Cali no reaccionó y Millonarios, con intensidad, siguió dominando las acciones. Hasta que a los 27 minutos José Caldera le cometió una falta en el área a Jader Valencia, que Juan Carlos Pereira cambió por gol. Con la ventaja, los azules jugador más cómodos y se dedicaron a cuidar el resultado.

En el complemento el panorama no cambió. Los locales manejaron la pelota y los visitantes apenas se acercaron en un par de ocasiones a predios de Álvaro Montero. Estuvo más cerca el tercer gol embajador que el descuento verdiblanco.

Con la victoria Millonarios llegó a nueve puntos en cuatro presentaciones, pues tiene tres juegos aplazados. El miércoles enfrenta a Atlético Mineiro, en la ida de la tercera fase de la Libertadores y el fin de semana juega contra Atlético Nacional, seguramente con una nómina mixta, pues la titular viaja a Brasil, para el choque de vuelta.

El Cali, que no convence todavía, recibirá el sábado al Atlético Bucaramanga con la necesidad de ganar para enderezar el rumbo, pues lleva un solo triunfo, tres empates y dos derrotas en seis presentaciones.

La séptima fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes en la noche con la victoria 1-0 de Once Caldas en casa del Atlético Bucaramanga, con un gol de penalti de David Lemos. El sábado a primera hora Equidad empató 1-1 contra Alianza Petrolera, en Bogotá. Por los aseguradores marcó Jorge Ramos y por los visitantes igualó Steven Rodríguez.

Después, Envigado le ganó 3-2 a Independiente Santa Fe. Por los naranjas anotaron Rubio España, Henry Mosquera y Juan Manuel Zapata, mientras que por los cardenales lo hicieron Julián Millán y Christian Marrugo. Unión Magdalena igualó 1-1 con Jaguares, en Santa Marta. El gol de los bananeros fue de Ricardo Márquez y el de los felinos de Juan Castellanos. Medellín le ganó 3-0 a Águilas Doradas gracias a los tantos de Miguel Monsalve, Diber Cambindo y Daniel Torres.

