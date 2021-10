Contundente victoria de Millonarios contra Santa Fe en el clásico capitalino

Millonarios paró en seco el buen andar de Independiente Santa Fe. Los Embajadores tuvieron una buena noche y a través del dominio de la pelota, bien cuidada en sus pies, sustentaron una buena victoria contra los Leones por 2-0 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Mire: Lo mejor del fútbol colombiano lo encuentra en El Espectador

Los azules no fueron tampoco un espectáculo, pero sí fueron concretos y sencillos. Mostraron tranquilidad a partir del resultado, que se inclinó su favor bastante temprano. El primer tanto fue de Andrés Román a los 18 minutos y el segundo de Daniel Giraldo a los 27.

De ahí en adelante, los de Gamero se adueñaron del dominio del juego y aprovecharon el mal día del mediocampo cardenal, sustento, hasta ahora, de la resurrección de Santa Fe en el campeonato.

El Expreso Rojo no encontró las respuestas de otros días; no fue intenso con la pelota y mucho menos sin ella, estuvo desordenado en las marcas y adelante adoleció de creatividad. Para colmo, las que tuvo no las hizo y al final del encuentro, el mejor momento de los santafereños, el portero Esteban Ruiz bajó la persiana de su arco.

Más: David Ospina, gran figura en el Napoli líder de la Serie A en Italia

Millonarios ganó con justicia porque fue superior. Sobre todo, en el primer tiempo cuando fue dueño del balón y de los tiempos de compromiso. En el complemento, el duelo fue más de golpe y golpe, de mano a mano.

A esa altura, los azules ya no tenían preocupaciones porque ya estaban montados en el marcador. Y ese dominio les bastó.

No se pierda: Vergonzoso: D.T. golpeó a uno de sus dirigidos en torneo sub-18 de baloncesto

Millonarios sigue con paso firme en la Liga y está en la segunda posición de la tabla. El albiazul aprovechó el empate de Nacional en la fecha de clásicos, ya que los verdolagas igualaron 1-1 contra Medellín el pasado sábado.

Los antioqueños son primeros con 33 puntos, mientras que los bogotanos los escoltan con 29 unidades.

Santa Fe, en cambio, frenó su ascenso en la tabla y sigue por fuera de los ocho, con apenas 17 puntos. Ahora los Cardenales afrontarán entre semana la final de la Superliga contra América de Cali, llave en la que llevan la ventaja con un marcador de 2-1. Millonarios descansará hasta el próximo fin de semana, cuando recibirá el sábado a Júnior de Barranquilla en la fecha 15 del torneo.