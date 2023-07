Copa BetPlay: América no pudo de local y cayó en la ida de octavos con Nacional

Carlos Darwin Quintero lleva el balón en el partido en el que América perdió con Nacional por la Copa BetPlay. Foto: @AmericadeCali

Aunque América mostró toda su artillería, Nacional fue el que terminó llevándose la ventaja en el partido de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay.

La fase empezó ayer con la victoria por 1-0 de Equidad sobre Águilas Doradas. Hoy, la jornada empezó con el triunfo de Pereira en su visita a Tigres también por 1-0, siendo este último el único equipo de la segunda división que sigue con vida en el torneo. Luego, Alianza Petrolera también sacó ventaja al derrotar a Tolima por 2-0.

Una final adelanta si se quiere. Así quedó la llave entre América y Nacional, que de manera temprana tuvieron que verse las caras para dejar a uno de los favoritos por fuera del campeonato.

Había expectativa por parte de los locales, pues era el momento de poder ver toda la artillería. Y aunque así fue, la presencia de los referentes y de los experimentados no sirvió para llevarse la victoria.

De hecho, el planteamiento de América tuvo que cambiar rápidamente, pues Nacional anotó un tanto de camerino en una gran jugada individual de Óscar Perea, que “pasó como Pedro por su casa” y al minuto dos abrió el marcador en el Pascual.

América no se dejó afectar y a punta de presión encontró el empate. Parecía que la igualdad iba a llegar al minuto 11 tras un penalti que decretó el juez central, pero Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo atajó el cobro de Carlos Darwin Quintero.

Sin embargo, al minuto 13, tras un error en salida de Nacional, Jader Quiñones logró empatar el marcador y “normalizar” las condiciones en el Pascual.

América jugó mejor y siempre tuvo la iniciativa, pero es sabido que Nacional no necesita jugar bien, y mucho menos registrar varias llegadas de gol para obtener el resultado que busca.

Sobre el cierre del primer tiempo, en el 45+2′, también en otra gran jugada individual, aunque con cierta complicidad de Diego Novoa, guardameta de América, Nelson Deossa, que remató al palo del arquero, volvió a poner a Nacional por arriba en el marcador.

Nuevamente América debía empezar con la obligación de empatar. Y lo buscó, pero nunca lo encontró, pues la desesperación aumentó con el paso de los minutos y también con el tercer tanto de los verdolagas, que por medio de Álvaro Angulo pudo aumentar la ventaja y sentenciar la victoria en Cali.

Ingresó Edwin Cardona y Adrián Ramos. Juntos buscaban asociarse con Carlos Darwin Quintero. Y aunque había peso en los tres nombres, los escarlatas no pudieron descontar y terminaron complicando su paso a cuartos de final, pues tendrán que salir a buscar una victoria abultada en Medellín cuando se dispute el juego de vuelta.

Mañana, Cúcuta vs. Junior (4:00 p.m.) y Cali vs. Santa Fe (8:00 p.m.); el miércoles 9 de agosto jugará Medellín vs. Pasto y el viernes 10 de agosto Millonarios, que defiende el título, jugará contra Bucaramanga para cerrar los juegos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

