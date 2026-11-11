¿Cuánto tiempo llevan los campeones del fútbol colombiano sin ganar una estrella?

Desde los meses que acumula Junior de Barranquilla, que es el último campeón de la Liga BetPlay, hasta los 70 años que lleva Deportes Quindío sin conquistar la máxima categoría,…

Ganar una estrella es uno de los momentos más importantes en la historia de cualquier equipo del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, repetir esa celebración no siempre resulta sencillo. Hay clubes que han conseguido mantenerse cerca de los títulos, mientras que otros llevan años, e incluso décadas, esperando una nueva oportunidad para dar la vuelta olímpica.

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Desde los meses que acumula Junior de Barranquilla, que es el último campeón de la Liga BetPlay, hasta los 70 años que lleva Deportes Quindío sin conquistar la máxima categoría, este es el repaso por el tiempo que han esperado los campeones históricos del país.

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Los campeones que celebraron recientemente en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla es el equipo que menos tiempo lleva sin ganar una Liga. El tiburón se quedó con el campeonato del primer semestre de 2026, después de superar a Atlético Nacional en la final. Los barranquilleros consiguieron su estrella número 12 y volvieron a celebrar apenas unos meses después de su anterior consagración, en el segundo semestre de 2025.

Un poco más atrás aparece Independiente Santa Fe. El cuadro cardenal consiguió su décimo título en el Apertura de 2025, cuando venció a Independiente Medellín en la final y puso fin a una espera que se extendía desde 2016. Desde aquella celebración ha pasado aproximadamente un año y cuatro meses.

Atlético Nacional, por su parte, levantó su última estrella en diciembre de 2024. En aquella oportunidad derrotó a Deportes Tolima y alcanzó los 18 títulos de liga, cifra que lo mantiene como el máximo ganador del fútbol colombiano. Desde entonces, el equipo antioqueño acumula cerca de dos años sin conquistar el campeonato.

El grupo lo completa Atlético Bucaramanga. Los leopardos hicieron historia en el primer semestre de 2024 al conseguir la primera estrella de su historia, después de vencer a Santa Fe en la definición por penaltis. Desde aquella celebración han transcurrido aproximadamente dos años y cinco meses.

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Así festejaron los hinchas en Bucaramanga. pic.twitter.com/6LmqYqOBTA — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 16, 2024

Los equipos que superan los tres años de espera

Entre los clubes que llevan más tiempo sin conquistar una liga aparece Millonarios. Su última estrella llegó en el primer semestre de 2023, cuando derrotó a Atlético Nacional en una final que se definió desde el punto penalti. El conjunto embajador consiguió su título número 16 y, desde entonces, acumula más de tres años sin volver a celebrar.

Deportivo Pereira también hace parte de este grupo. Los matecañas consiguieron el primer campeonato profesional de su historia en el segundo semestre de 2022, tras superar a Independiente Medellín. Desde aquella histórica consagración han pasado casi cuatro años.

En el caso de Deportivo Cali, su última celebración se produjo en diciembre de 2021. Bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, el conjunto azucarero derrotó a Deportes Tolima y consiguió su décima estrella. Desde entonces, acumula cerca de cinco años de espera.

Precisamente, el equipo de Ibagué también aparece en este listado. Deportes Tolima conquistó su tercer título en el primer semestre de 2021, cuando venció a Millonarios en la final. Los pijaos están cerca de cumplir cinco años y medio sin levantar nuevamente el trofeo.

América de Cali completa este grupo. Los escarlatas consiguieron su estrella número 15 en diciembre de 2020, después de superar a Santa Fe en la final del campeonato disputado durante la pandemia. Desde aquella consagración han transcurrido casi seis años.

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➕ América y Santa Fe, los mejores locales en la Liga BetPlay 2020 pic.twitter.com/dupHlgmXDp — Win Sports (@WinSportsTV) October 27, 2020

Las sequías que superan una década

La espera es todavía más larga para Independiente Medellín. El Poderoso consiguió su sexto campeonato en el primer semestre de 2016, precisamente contra Junior de Barranquilla. Desde entonces ha disputado varias finales, pero no ha conseguido volver a quedarse con el título. Ya suma más de diez años sin una nueva estrella.

Once Caldas también lleva un largo periodo sin celebrar. El equipo de Manizales conquistó su cuarta liga en el segundo semestre de 2010, cuando derrotó a Deportes Tolima. Desde aquella consagración han pasado casi 16 años.

Boyacá Chicó, por su parte, tiene una de las historias particulares del campeonato. Los ajedrezados consiguieron su única estrella en el primer semestre de 2008, después de vencer a América de Cali en la final. Han transcurrido más de 18 años desde aquella conquista.

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La espera también supera las dos décadas para Deportivo Pasto y Cúcuta Deportivo. Los nariñenses consiguieron su único título en el Apertura de 2006, cuando derrotaron a Deportivo Cali, y acumulan más de 20 años sin repetir la celebración. Los motilones, campeones del segundo semestre de ese mismo año frente a Deportes Tolima, están cerca de completar dos décadas sin una nueva estrella y actualmente compiten en la segunda división.

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Más de medio siglo sin volver a ser campeones del fútbol colombiano

En la parte más larga de este recorrido aparecen dos equipos que llevan varias generaciones esperando una nueva consagración en la máxima categoría. Unión Magdalena conquistó su único campeonato en 1968, cuando superó a Deportivo Cali. El Ciclón Bananero, que actualmente compite en la Primera B, acumula cerca de 58 años sin volver a levantar el trofeo de la primera división.

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Sin embargo, la espera más prolongada entre los campeones históricos le pertenece a Deportes Quindío. El conjunto cafetero consiguió su única estrella en 1956 y, desde entonces, no ha vuelto a conquistar la máxima categoría. Son aproximadamente 70 años sin una nueva celebración para el equipo de Armenia.

Mientras Junior disfruta de su reciente consagración, clubes como Quindío, Unión Magdalena, Pasto y Cúcuta siguen buscando una estrella que, para algunos de sus hinchas, se ha convertido en una espera de toda una vida.

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