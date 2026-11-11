 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cuánto tiempo llevan los campeones del fútbol colombiano sin ganar una estrella?

El fútbol colombiano tiene 16 equipos que han conseguido al menos un título de liga en su historia. Mientras algunos celebraron recientemente, otros acumulan décadas sin volver a levantar el trofeo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
El trofeo de la Liga BetPlay.
El trofeo de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Ganar una estrella es uno de los momentos más importantes en la historia de cualquier equipo del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, repetir esa celebración no siempre resulta sencillo. Hay clubes que han conseguido mantenerse cerca de los títulos, mientras que otros llevan años, e incluso décadas, esperando una nueva oportunidad para dar la vuelta olímpica.

Desde los meses que acumula Junior de Barranquilla, que es el último campeón de la Liga BetPlay, hasta los 70 años que lleva Deportes Quindío sin conquistar la máxima categoría,…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Fútbol Colombiano

la SEDE

La SEDE de El Espectador

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Alfonso Javier(xwp2j)Hace 10 horas
    Yo crecí viendo al Quindío en la A, como me gustaría que volviera el milagroso. Además, que logre mantenerse y consolidarse. Cansado de ver clubes con estadios y hinchadas no acorde a lo que merece la categoría.
  • DIEGO ARMANDO(25270)Hace 11 horas
    Una claridad, el Cucuta Deportivo se encuentra jugando en primera y el año entrante tambien lo hará al salvar la categoria este año.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido