Daniel Quintero rechazó propuesta de Dimayor de poner vallas: “mala recomendación”

Quintero sostuvo además que no puede ser primero hincha que alcalde. "Tengo que pensar en la seguridad de la gente, de las 40.000 personas que van al estadio". Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Este lunes, los 36 clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) realizaron una reunión en la que plantearon varias recomendaciones al Gobierno Nacional y los gobiernos locales para recuperar la seguridad en los eventos futbolísticos.

El encuentro, liderado por el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo Giraldo; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; y la Secretaria General de la DIMAYOR, Lorena Catalina Novoa Bolívar, tuvo como punto principal rechazar de manera vehemente, por parte de los 36 clubes de fútbol profesional, la DIMAYOR, y la FCF los hechos de violencia que se han presentado recientemente en los diferentes estadios del país; así como advertir las amenazas contra la vida e integridad personal de los dirigentes y jugadores.

La reunión exploró decisiones relativas a tomar acciones orientadas para mitigar cualquier acto de violencia en los escenarios deportivos, en los que se disputan las competencias del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Dentro de las posibles soluciones al problema se planteó la instalación de un sistema de registro que permita regular el ingreso para erradicar la violencia y también la instalación de vallas en los estadios.

Ante esta última recomendación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter manifestando que no implementará la medida considerando que sería peligroso. “Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, escribió Quintero.

Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 25, 2023

La propuesta de la Dimayor también generó respuestas por parte de los hinchas y usuarios de las redes sociales quienes manifestaron no estar a favor de que se ubiquen vallas que separan las tribunas del terreno de juego argumentando que se trataría de un retroceso. “Las vallas en el estadio no son seguridad, al contrario son detonantes de conflicto, herramientas de agresión y de inequidades a las realidades comerciales del entorno”, se lee en algunos de los comentarios.

Por otra parte también están quienes aprueban la medida exigiendo que las autoridades locales ‘tomen cartas en el asunto’. “Es su deber como máxima autoridad del municipio garantizar la seguridad de la ciudad. Las barras bravas no pueden alejar a los hinchas del fútbol”, comentaron algunos ciudadanos.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, también se mostró en desacuerdo con la propuesta de Dimayor de volver a instalar vallas en los estadios. “Me parece que es un exabrupto, que no lo vamos a hacer en la ciudad de Cali y que es completamente desafortunada la medida. No se trata de encerrar a la barra como si fueran animales, se trata de construir espacios de convivencia” expresó.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Dimayor?

En el comunicado emitido luego de la reunión, la Dimayor estableció una serie de recomendaciones con el fin de hacerle frente a la escalada de la violencia por parte de algunas hinchadas futbolísticas en Colombia. Dentro de los acuerdos propuestos por los representantes de los clubes del FPC se estableció:

Desarrollar mecanismos de autorregulación en el ámbito asociativo en materia de seguridad y modificar los existentes a fin de mitigar tales eventos. De manera ejemplificativa se establece la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares. Lo anterior no conlleva a anular el relacionamiento de los clubes con sus aficionados. Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego, lo anterior considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU. Avanzar en el establecimiento de un sistema de registro, por medio de un enrolamiento biométrico y documental en el ingreso al escenario deportivo, cumpliendo con la finalidad de individualizar a quienes acuden a los estadios del país a ejecutar actos de violencia y vandalismo, en consonancia con el Decreto 1622 de 2022 y demás disposiciones vigentes. Asumir los compromisos que corresponden en materia de seguridad. Para tal efecto se expresó la necesidad de una corresponsabilidad la cual, si bien es asumida por los clubes profesionales con la contratación de logística privada, no puede desplazar las competencias establecidas en la Constitución y la ley, respecto de las autoridades que detentan la fuerza pública en los términos de la Sentencia C-128 de 2018. Desarrollar un enfoque integrado, multinstitucional y equilibrado, para erradicar la violencia de los estadios en el País.

