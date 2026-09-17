Todos los focos estuvieron sobre Dayro, máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano. El delantero celebró sus 41 años con una nueva anotación, esta vez frente al Deportes Tolima, equipo…

Once Caldas derrotó 1-0 al Deportes Tolima este miércoles en el estadio Palogrande de Manizales, en un partido aplazado correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026. El blanco blanco, dirigido por Hernán Darío Herrera, se quedó con los tres puntos gracias a una anotación de Dayro Moreno, quien marcó en el día de su cumpleaños.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Dayro Moreno celebró sus 41 años con un golazo y le dio la victoria a Once Caldas: video

Todos los focos estuvieron sobre Dayro, máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano. El delantero celebró sus 41 años con una nueva anotación, esta vez frente al Deportes Tolima, equipo de su departamento de origen. El atacante oriundo de Chicoral llegó a su tercera diana de este semestre.

Publicidad

El gol llegó temprano, cuando los equipos todavía se estaban acomodando en la cancha. Michael Barrios, sobre el minuto ocho, recibió la pelota dentro del área después de un cambio de frente y encontró a Juan David Cuesta, quien levantó la cabeza y envió un centro raso al centro del área. Dayro apareció de frente al arco y, en lugar de rematar de primera, definió de taco con su pie derecho.

⚽🤩 ¡Gol del cumpleañero! ¡Dayro Moreno pone a ganar a Once Caldas contra Tolima en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/TMjtZzFb5U — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

Con esa anotación, Dayro Moreno llegó a 265 goles en la Liga y a 387 tantos como profesional. En el campeonato colombiano suma además 159 con Once Caldas, club del que es uno de los más grandes ídolos. Su registro como máximo artillero del FPC sigue aumentando y amplía una diferencia que, por su dimensión, será difícil de superar.

El tanto del referente del blanco blanco fue el único de la tarde-noche en Manizales y le permitió a Once Caldas llegar a 12 puntos en la Liga BetPlay 2026-II. El equipo caldense quedó en la novena posición, a un paso del grupo de los ocho, mientras Deportes Tolima permaneció con 16 unidades y dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder América.

Más tarde, en El Campín de Bogotá, Internacional de Bogotá y Atlético Nacional disputaron el partido más atractivo de la jornada, adelantado por la decimotercera fecha. El encuentro marcó el debut de James Rodríguez con el cuadro verdolaga. Nacional se impuso 3-2, en un partido en el que el ídolo tricolor ingresó durante el segundo tiempo y dio una asistencia.

Con ese triunfo, Atlético Nacional llegó a 18 puntos y quedó segundo en la tabla de la Liga BetPlay. América de Cali continúa como líder con 20 unidades, mientras Millonarios completa el podio provisional de la Liga BetPlay al ocupar el tercer lugar con 16.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador