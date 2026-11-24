Su paso por el equipo leopardo estuvo marcado por una coincidencia: tras dejar Millonarios, Búrguez debutó con Bucaramanga ante su antiguo equipo. El partido se disputó en el estadio hoy llamado Américo Montanini y terminó 1-1. “Me fue bastante bien. No…

Para los aficionados al fútbol, especialmente los de Millonarios, mencionar a Héctor Wálter Búrguez es recordar a un arquero querido por la tribuna. El uruguayo tuvo dos etapas en el conjunto bogotano, con más de 200 partidos, pero pocos recuerdan que jugó una temporada en Atlético Bucaramanga.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Su paso por el equipo leopardo estuvo marcado por una coincidencia: tras dejar Millonarios, Búrguez debutó con Bucaramanga ante su antiguo equipo. El partido se disputó en el estadio hoy llamado Américo Montanini y terminó 1-1. “Me fue bastante bien. No digo que figura, porque cuando ya te hacen goles no terminás siendo la figura total, pero sí fue una sensación rara, una experiencia totalmente distinta a la que estaba acostumbrado”, recordó Búrguez, de 59 años, sobre aquel encuentro en diálogo con El Espectador.

Publicidad

El episodio cobra actualidad porque Bucaramanga y Millonarios se enfrentan este martes en los cuadrangulares. El uruguayo estará atento al duelo entre dos instituciones que marcaron su carrera por motivos diferentes.

“Agradecido totalmente con Bucaramanga, porque me abrió las puertas. Me encontré con una ciudad maravillosa, espectacular, donde da gusto vivir y donde me trataron de maravilla. Pasé un año muy lindo. De repente los resultados no fueron los ideales: estuvimos hasta la última fecha peleando por la permanencia”.

El uruguayo también defendió los colores del Atlético Huila durante medio año, pero Millonarios ocupó un lugar especial en su historia. Su vínculo con el club se fortaleció durante una profunda crisis económica marcada por los efectos de la Ley 550, las deudas salariales y la reestructuración financiera. Pese a las dificultades, el arquero decidió quedarse.

“Yo creo que, en el momento en que nadie quería ir a Millonarios porque no pagaba o porque pagaba poco, había que quedarse para aguantar la bandera. Eso hoy me llena de orgullo: haberme quedado en el momento más complicado de la institución y ver hoy a Millonarios cómo está”.

Aunque no ganó títulos con el cuadro embajador, el guardameta recibió un cariño inolvidable. Los aficionados le dedicaron el cántico “Uruguayo, uruguayo, sos un Dios”, una expresión de afecto que perduró tras su salida y que volvió a escuchar cuando regresó a El Campín con otras camisetas.

“La gente siempre me hizo sentir su cariño, más allá de que quería que su equipo ganara y yo también quería que mi equipo ganara, porque era la mejor forma de responder por la institución que estaba defendiendo”, recordó sobre sus encuentros en Bogotá con Bucaramanga y Huila. Su relación con Colombia trascendió al fútbol. En Bogotá nacieron sus tres hijos, Santiago, Valentina y Bruno, quienes tienen doble nacionalidad. “Tienen claro dónde nacieron y cuáles son sus países. Hoy son colombouruguayos y también lo viven de una forma muy especial. Siempre lo he dicho, que a Colombia le robé un pedacito de su tierra y me lo traje a Montevideo”.

Búrguez integra una tradición de arqueros uruguayos destacados en Colombia. Sebastián Viera fue ídolo del Junior, al igual que Lorenzo Carrabs décadas atrás. Luis Barbat brilló con América de Cali a principios del siglo XXI, Nicolás Vikonis se ganó el cariño de Millonarios y Mauro Silveira celebró títulos con Junior recientemente. Atribuye esa presencia a las oportunidades que los futbolistas encuentran fuera de Uruguay.

Héctor Wálter Búrguez jugó más de 200 partidos con la camiseta de Millonarios. Foto: Gustavo Torrijos

También destaca que Colombia ha formado grandes arqueros, como David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. Para él, el éxito extranjero no implica falta de talento nacional. “Los arqueros, cuando vamos, abrimos puertas para que pueda venir otro compañero. Cualquier jugador abre una puerta. Creo que los arqueros uruguayos, porque a mí me toca hablar de los uruguayos, siempre han dejado una muy buena imagen en el fútbol colombiano”.

Este martes se enfrentarán dos representantes del fútbol rioplatense. Cristopher Fiermarín defenderá a Bucaramanga y Javier Burrai, a Millonarios. Del primero, Búrguez destacó su formación en Defensor Sporting, su paso por Torque, y sus experiencias en Defensa y Justicia, y Deportes Tolima. También resaltó sus actuaciones con la selección de Uruguay.

“Creo que es la confirmación de un gran arquero que está en un gran equipo. Tuvo la fortuna de que lo citaran estando en Bucaramanga y después defendió su lugar con honestidad, trabajo y categoría (…) Creo que hoy está un paso adelantado y es uno de los tres que seguramente Diego Forlán va a tener continuamente en la convocatoria”.

Futbolista uruguayo de Bucaramanga, durante el compromiso ante Millonarios por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Del otro lado del Río de la Plata aparece Argentina, país natal de Javier Burrai. El guardameta llegó a Millonarios después de destacarse en Ecuador, donde Búrguez lo conoció como rival cuando integraba el cuerpo técnico de Barcelona de Guayaquil y Burrai defendía a Macará.

Argentina también produjo grandes arqueros que dejaron huella en Colombia. Amadeo Carrizo defendió a Millonarios, Julio César Falcioni fue ídolo del América y Franco Armani brilló con Atlético Nacional. Burrai aspira a continuar esa tradición, aunque representó internacionalmente a Ecuador.

Publicidad

“Creo que después de Montero, Javier lo está haciendo bien. Le ha dado la seguridad que el arco de Millonarios no tenía por distintas circunstancias y hoy se ha afianzado. Tiene esa prestancia y esa seguridad que te da cuando mirás para atrás”.

Ambos guardametas llegan con registros diferentes este semestre. Fiermarín disputó 16 partidos con Bucaramanga, recibió 16 goles y mantuvo su portería invicta dos veces. Burrai acumula 20 encuentros con Millonarios, 16 tantos encajados y ocho vallas invictas.

Publicidad

Javier Burrai, hoy arquero de Millonarios, durante su paso por el Barcelona de Ecuador. / EFE

Foto: EFE - Marcos Pin

Más allá de las estadísticas, hablar del arco de Millonarios lleva a Búrguez a recordar su historia con el club. Hoy trabaja como entrenador de arqueros y asistente técnico de Sergio Damián Santín en el River Plate de Montevideo, pero sueña con regresar al conjunto embajador. No fue campeón como futbolista, aunque considera que el cariño recibido es una recompensa incomparable.

“Pero no cambiaría el cariño que siente la gente por mí, y yo por la gente, por un título. De ninguna forma. Porque la gente a uno lo tiene por lo que dejó, por cómo es y por lo que es fuera de la cancha”.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador